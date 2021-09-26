我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

孟晚舟「歸航」中國沸騰 官媒直播追蹤、1億人網上接機

中國新聞組／北京26日電
華為財務長孟晚舟被加拿大「軟禁」3年後終獲自由，中國民眾帶著橫幅到機場接機。(美聯社)
華為財務長孟晚舟被加拿大「軟禁」3年後終獲自由，中國民眾帶著橫幅到機場接機。(美聯社)

華為財務長孟晚舟加拿大「軟禁」3年後終獲自由，隨即乘中國政府包機回國，逾億人圍觀中國媒體全程直播航班動態與機場接機，高調進行愛國宣傳，儼然一場大內宣狂歡。官媒和中紀委更齊聲評論稱，孟晚舟獲釋回國是中國政府不懈努力的結果，不僅折射出「人民至上」的執政理念，更彰顯了強大中國的擔當與力量。

孟晚舟包機起飛後，中國多家媒體就全程直播並追蹤GPS航班動態，「孟晚舟即將返國」、「孟晚舟飛機已進入中國空域」、「孟晚舟將抵達深圳」相繼登上熱搜榜，直播全平台觀看人數突破1億人。中國官媒也陸續發出各種「大內宣」評論，定調孟晚舟獲釋來自「強大中國政府的不懈努力」。

人民日報指出，中國公民孟晚舟乘坐中國政府包機返回祖國，是黨中央堅強領導的結果，是中國政府不懈努力的結果，是全中國人民鼎力支持的結果，是中國人民的重大勝利。充分說明中國共產黨、14億多中國人民、偉大的中華人民共和國永遠是中國公民最堅強的後盾。沒有任何力量能夠撼動偉大祖國的地位，也沒有任何力量能夠阻擋中國前進的步伐。

央視在題為「強大的中國是每個中國人的堅強靠山」評論中說，歷時近三年的艱鉅鬥爭，孟晚舟乘坐的中國政府包機返國，這是經中國政府不懈努力。「每當同胞遇到危難時，祖國總會在關鍵時刻及時出手，做同胞的『諾亞方舟』」。一句「祖國接你回家」折射出人民至上的執政理念，凸顯了一個大國的自信與力量。

新華社評論稱，「祖國有力量，民眾有依靠」，孟晚舟終於平安回國，「是因為，她背後的國家叫中國」。一個強大的祖國，是堅實的後盾。只要中國同胞遇到危難，祖國就會在關鍵時刻及時出手。

中紀委評論指出，孟晚舟返國展現了中國執政黨和政府維護本國公民正當合法權益的堅定決心，更用事實向世界宣告，今天的中國，已經成為一個擁有保衛人民和平生活堅強能力的偉大國家，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了。

另外交部發言人華春瑩稍早表示，事實早已充分證明，孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。

中國 孟晚舟 加拿大

上一則

華為孟晚舟歡慶回家 美中加高風險「換囚」難解緊張

下一則

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

延伸閱讀

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國
孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」

孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」
孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」
孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

熱門新聞

據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻