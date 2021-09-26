孟晚舟「歸航」中國沸騰 官媒直播追蹤、1億人網上接機

華為財務長孟晚舟被加拿大「軟禁」3年後終獲自由，中國民眾帶著橫幅到機場接機。(美聯社)

華為財務長孟晚舟 被加拿大 「軟禁」3年後終獲自由，隨即乘中國 政府包機回國，逾億人圍觀中國媒體全程直播航班動態與機場接機，高調進行愛國宣傳，儼然一場大內宣狂歡。官媒和中紀委更齊聲評論稱，孟晚舟獲釋回國是中國政府不懈努力的結果，不僅折射出「人民至上」的執政理念，更彰顯了強大中國的擔當與力量。

孟晚舟包機起飛後，中國多家媒體就全程直播並追蹤GPS航班動態，「孟晚舟即將返國」、「孟晚舟飛機已進入中國空域」、「孟晚舟將抵達深圳」相繼登上熱搜榜，直播全平台觀看人數突破1億人。中國官媒也陸續發出各種「大內宣」評論，定調孟晚舟獲釋來自「強大中國政府的不懈努力」。

人民日報指出，中國公民孟晚舟乘坐中國政府包機返回祖國，是黨中央堅強領導的結果，是中國政府不懈努力的結果，是全中國人民鼎力支持的結果，是中國人民的重大勝利。充分說明中國共產黨、14億多中國人民、偉大的中華人民共和國永遠是中國公民最堅強的後盾。沒有任何力量能夠撼動偉大祖國的地位，也沒有任何力量能夠阻擋中國前進的步伐。

央視在題為「強大的中國是每個中國人的堅強靠山」評論中說，歷時近三年的艱鉅鬥爭，孟晚舟乘坐的中國政府包機返國，這是經中國政府不懈努力。「每當同胞遇到危難時，祖國總會在關鍵時刻及時出手，做同胞的『諾亞方舟』」。一句「祖國接你回家」折射出人民至上的執政理念，凸顯了一個大國的自信與力量。

新華社評論稱，「祖國有力量，民眾有依靠」，孟晚舟終於平安回國，「是因為，她背後的國家叫中國」。一個強大的祖國，是堅實的後盾。只要中國同胞遇到危難，祖國就會在關鍵時刻及時出手。

中紀委評論指出，孟晚舟返國展現了中國執政黨和政府維護本國公民正當合法權益的堅定決心，更用事實向世界宣告，今天的中國，已經成為一個擁有保衛人民和平生活堅強能力的偉大國家，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了。

另外交部發言人華春瑩稍早表示，事實早已充分證明，孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。