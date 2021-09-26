孟晚舟電子腳鐐戴2年多 卸下時發現…腳踝瘀傷

孟晚舟左腳踝內側疑似因長期配戴電子腳鐐，出現一塊暗紅色瘀青。（美聯社）

華為財務長孟晚舟 與美國 聯邦司法部達成緩起訴協議，加拿大最高法院隨即宣布當庭釋放。孟晚舟步出法院後，外媒捕捉到孟晚舟腳踝上的電子腳鐐已經拆除，但因長期配戴關係留下清晰可見的瘀傷；而孟晚舟回到中國 ，受到各界歡迎，有網友注意到她身上別著一枚國旗微章，也立馬成了微博熱搜。

孟晚舟抵達深圳時，別了一枚國國旗徽章。(Getty Images)

綜合媒體報導，孟晚舟自2018年以1000萬加幣（約790萬美元）保釋後，一直住自己的溫哥華豪宅內，但須受到24小時監視及配戴電子腳鐐。二年多來，孟晚舟曾多次被拍到穿著高級名牌服飾、踩著高跟鞋搭配左腳踝的電子腳鐐外出。在她重獲自由的同時，電子腳鐐也拆下，外媒捕捉到她的左腳踝內側出現一塊明顯的暗紅色瘀青，疑似因為長期配戴方形電子腳鐐所致。據了解，孟晚舟所戴的電子腳鐐重約280公克。

孟晚舟搭包機即將返回深圳時，華為發表聲明稱，「我們期待孟晚舟盡快安全回國，與家人團聚。華為將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利。」

而孟晚舟同父異母的妹妹、藝人姚安娜25日中午在微博發文稱，「姐姐你永遠是我的榜樣，是全家的驕傲」。

任正非：女兒受罪也不能把中國利益讓給美國

另據明報報導，在孟晚舟被拘留的兩年多時間裡，任正非在各種訪談中透露，磨難讓他與女兒更親近，他說未想過因為女兒而退步，「我能堅持多捱打幾年，包括我女兒多受一些罪，也不能把中國的利益讓給美國」。

孟晚舟獲釋得以返回中國的相關訊息，成為25日大陸民眾最關注的話題。搜索引擎百度的熱搜榜與微博熱搜榜前幾名，都是和孟晚舟有關的消息，在她抵達深圳時，除了選擇身穿一身中國紅的裙子現身之外，還佩戴了國旗徽章，而這枚徽章一下子也成了微博熱搜第一名。