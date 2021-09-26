我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

孟晚舟電子腳鐐戴2年多 卸下時發現…腳踝瘀傷

中國新聞組╱北京26日電
孟晚舟左腳踝內側疑似因長期配戴電子腳鐐，出現一塊暗紅色瘀青。（美聯社）
孟晚舟左腳踝內側疑似因長期配戴電子腳鐐，出現一塊暗紅色瘀青。（美聯社）

華為財務長孟晚舟美國聯邦司法部達成緩起訴協議，加拿大最高法院隨即宣布當庭釋放。孟晚舟步出法院後，外媒捕捉到孟晚舟腳踝上的電子腳鐐已經拆除，但因長期配戴關係留下清晰可見的瘀傷；而孟晚舟回到中國，受到各界歡迎，有網友注意到她身上別著一枚國旗微章，也立馬成了微博熱搜。

孟晚舟抵達深圳時，別了一枚國國旗徽章。(Getty Images)
孟晚舟抵達深圳時，別了一枚國國旗徽章。(Getty Images)

綜合媒體報導，孟晚舟自2018年以1000萬加幣（約790萬美元）保釋後，一直住自己的溫哥華豪宅內，但須受到24小時監視及配戴電子腳鐐。二年多來，孟晚舟曾多次被拍到穿著高級名牌服飾、踩著高跟鞋搭配左腳踝的電子腳鐐外出。在她重獲自由的同時，電子腳鐐也拆下，外媒捕捉到她的左腳踝內側出現一塊明顯的暗紅色瘀青，疑似因為長期配戴方形電子腳鐐所致。據了解，孟晚舟所戴的電子腳鐐重約280公克。

孟晚舟搭包機即將返回深圳時，華為發表聲明稱，「我們期待孟晚舟盡快安全回國，與家人團聚。華為將繼續在美國紐約東區聯邦地區法院的公司訴訟中維護自己的權利。」

而孟晚舟同父異母的妹妹、藝人姚安娜25日中午在微博發文稱，「姐姐你永遠是我的榜樣，是全家的驕傲」。

任正非：女兒受罪也不能把中國利益讓給美國

另據明報報導，在孟晚舟被拘留的兩年多時間裡，任正非在各種訪談中透露，磨難讓他與女兒更親近，他說未想過因為女兒而退步，「我能堅持多捱打幾年，包括我女兒多受一些罪，也不能把中國的利益讓給美國」。

孟晚舟獲釋得以返回中國的相關訊息，成為25日大陸民眾最關注的話題。搜索引擎百度的熱搜榜與微博熱搜榜前幾名，都是和孟晚舟有關的消息，在她抵達深圳時，除了選擇身穿一身中國紅的裙子現身之外，還佩戴了國旗徽章，而這枚徽章一下子也成了微博熱搜第一名。

孟晚舟 中國 美國

上一則

中清算劣跡動畫？迪迦奧特曼下架 傳柯南也在名單

下一則

華為孟晚舟歡慶回家 美中加高風險「換囚」難解緊張

延伸閱讀

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國
孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」

孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」
孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」
孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

熱門新聞

據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻