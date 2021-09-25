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美禁令生效一周年 華為年減400億收入、不放棄手機

中國新聞組／北京25日電
7月29日，華為發布P50系列手機，該系列手機不支持5G。（取材自微博)
7月29日，華為發布P50系列手機，該系列手機不支持5G。（取材自微博)

華為副董事長孟晚舟歷經三年的官司終於獲釋返國，在美國禁令求生存剛滿一年的華為同樣有所堅持。華為輪值董事長徐直軍23日表示，由於持續苦於應對美國對該公司供應鏈的限制，華為智能手機業務收入今年至少將減少300億至400億美元，但華為不會放棄也不會出售手機業務，未來五年的戰略目標依然是「有質量地活下來」。

外媒報導稱華為副董事長孟晚舟與美國聯邦司法部達協議後，可望獲釋返回中國，有分析指出，孟晚舟獲釋將有助於當前緊張的中美關係進一步緩和；但也有人認為，中美加已惡化的三方關係，未來仍無法修復甚至可能充滿更多變數。

外界也關注美國「915」禁令下華為的近況。中國企業家雜誌報導，美國「915」禁令已正式生效一周年，華為消費者業務營收與去年同期相比，損失高達1186億元。

多維新聞引述徐直軍23日在華為年度全鏈接大會表示，由於持續苦於應對美國對該公司供應鏈的限制，今年其智能手機業務的收入至少將減少300億至400億美元。在美國制裁下，華為手機業務確實面臨很大挑戰。但華為不會放棄手機業務，也不會出售，正在努力讓手機業務在適當的時候重回正軌。

對於外界擔憂的華為手機的命運，徐直軍表示，大家現在想買華為的5G手機基本是買不到的，但華為會努力讓用戶能夠買到華為5G手機，「可能要等幾年」。「當然這個（目標）會很艱難，但我們還是要有夢想」。

因芯片供應問題，華為x 86服務器業務也頻頻傳出出售消息。徐直軍23日表示，有關華為芯片「遍地都是假消息」，真實情況是「華為目前獲取不到芯片，要靠庫存來生存，靠中國產業鏈的共同努力」。

中國企業家雜誌報導，儘管流年不利，但這是一場華為充滿底氣的大會。一年來，華為嘗試不斷地營造新希望，例如智能汽車、芯片領域的投資布局收穫頗豐、鴻蒙操作系統開始運用等。

外界猜測，華為大力發展B端業務是為了填補消費者業務的「窟窿」。

對此，徐直軍表示，華為雲等業務的發展談不上彌補消費者業務，「我們要打造數字社會的黑土地，要種各種各樣的樹」。

華為 手機 美國

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