中國條列102事證清單 譴責美干預香港事務

中國外交部公布「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」。(中通社)

中國 外交部在網站24日發布一份8500字「美國 干預香港 事務、支援反中亂港勢力事實清單」，遍數自2019年至2021年，美國在香港支持反中的102條事項，並分成5大類。中國外交部發言人趙立堅說，美方應切實尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港事務，停止干擾香港法制，停止干涉中國內政。

針對「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」，發言人趙立堅24日在例行記者會上說，「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」系統梳理了2019年反送中運動以來，美方干預香港事務，插手中國內政的種種「劣跡」。

趙立堅接著表示，制定和實施「港版國安法」，完善香港的法制，恢復香港的安全和穩定，美方通過打香港牌，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展的圖謀不可能得逞。趙立堅並強調，美方不得以任何方式支援縱容反中亂港勢力，否則必將搬起石頭砸自己的腳，最終也將嚴重損害美自身在港利益。中方將對美方干預香港事務的行徑繼續作出堅定有力回應。

根據外交部網站消息，該份清單共分5類，第一類羅列美國針對香港設置的法案，包含「香港人權與民主法案」和「禁止向香港警方出口相關彈藥物項法案」等。

第二類指美國「悍然實施制裁，妄圖阻撓港版國安法和中國全國人大有關決定在香港順利實施」，包含美國時任總統川普取消香港特殊地位與香港商業優惠措施，及禁止美防衛裝備出口香港，並限制美國防、軍民兩用技術出口香港等等。

第三類批評美國「汙蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定」。其中羅列美方對港府修訂「逃犯條例」的言論、12港人案、對「一國兩制」的批評等事項。

第四類指美國「包庇支援反中亂港分子，為其兜售港獨主張、散播政治謊言提供平台」。其中指美方會見黃之鋒、黎智英等人。

第五類，包含美方與其他國家發表援港聲明等等。

清單中列舉的最新一項，則是2021年8月2日，美國駐香港總領事館網站刊登「港區國安法見證清單」，列出所有「依法被處理的反中亂港分子」姓名、被逮捕時間、被指控時間、被指控罪名、判刑結果等訊息。