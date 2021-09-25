美F35剋星？解放軍電戰殲16D 珠海航展亮相

首次亮相的解放軍空軍殲16D殲擊機，已進駐廣東珠海準備參加第13屆航展。（取材自央視軍事）

第13屆中國 航展28日將在廣東珠海開幕，解放軍 空軍24日公布參加此次航展的陣容。除殲20、運20將齊聚珠海，空警500、轟6K靜態展示外，殲16D、無偵7、教10等均為首次展示。

解放軍空軍新聞發言人申進科大校24日表示，首次亮相的殲16D是以殲16為平台自主研製的新型電子戰機，具備「偵、攻、防」於一體的綜合作戰能力。殲16D飛機投入實戰化訓練，可進一步提高空軍電子進攻能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

目前，殲16D已經進駐航展靜態展示區，廣大軍迷直呼該戰機亮相是本屆航展的「意外之喜」。

殲16D是中國空軍首次展示自己世界先進水平的電子戰機，外媒指出，電子戰機被證明是空戰中的「戰力倍增器」，必將大幅增強中國空軍由陸向海、拒止美軍侵犯的能力，甚至能夠通過電子壓制的手段有效反制美軍F-35戰機。

另一個首次亮相的「無偵7」無人機是中國自行研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境 偵察、領海巡邏等任務。

第三個首次亮相中國航展的是「教10」教練機，是中國自主研製的新一代高級教練機，對於提升飛行員技戰術能力、縮小航校與部隊的代差、提高飛行戰鬥人才培養的質量和效益都有重大的意義。

申進科說，此次航展，殲20、運20齊聚珠海，空警500、轟6K靜態展示，空軍遴選多型主戰裝備進行成體系展示，反映了中國空軍戰略轉型新成就。

此外，「八一」和「紅鷹」兩支飛行表演隊將在空中表演，教10也將在航展上進行飛行展示。