支付寶、微信支付 中國下波監管目標

中國盛行的行動支付「支付寶」和「微信支付」，可能是中國下一波監管目標 （歐新社）

中國 盛行的行動支付 「支付寶」和「微信 支付」可能將成下階段反壟斷的目標。中國人民銀行（央行）副行長范一飛昨天指出，對平台企業的整頓取得階段性成果，而對支付領域反壟斷有待深入。

財聯社報導，范一飛在「第10屆中國支付清算論壇」上說，人行透過約談相關平台企業，規範「餘額寶」等「支付＋基金」的業務模式，有序清理支付機構網路貸款業務，要求企業回歸支付本源，已取得重要的階段性成果，一些監管措施已成制度規範。

「餘額寶」是阿里巴巴旗下螞蟻集團的金融商品，可小額購買基金，但被認為潛藏金融風險。人行今年4月公布對螞蟻集團的5項監管整改重點中，就包括要求「餘額寶」主動降低餘額。

范一飛接著說：「未來，支付領域反壟斷有待深入，央行將持續督促平台企業落實業務整改要求」。

他強調，人行支持平台企業守正創新，「但堅決反對平台企業無序擴張，不正當競爭、亂採濫用數據，損害消費者合法權益等違法行為」。

中國目前用戶人數最多的行動支付平台，分別是阿里巴巴旗下的「支付寶」，和騰訊所有的「微信支付」。據中國支付清算協會發布的「2020年行動支付用戶問卷調查報告」顯示，2020年分別有92.7%、91.0%和74.9%的用戶使用了微信支付、支付寶和銀聯雲閃付。