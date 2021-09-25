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海航7000億巨債重整 2高層違法遭拘 恐步恒大後塵

中國新聞組／北京25日電
海航集團董事長陳峰因涉嫌違法犯罪，被依法強制拘留。（中新社）
海航集團董事長陳峰因涉嫌違法犯罪，被依法強制拘留。（中新社）

被傳有7000多億元（人民幣，下同，約1080億美元）債務纏身的中國海南航空集團昨天發布公告指出，公司董事長陳峰和首席執行官譚向東雙雙因涉嫌犯罪被採取強制措施，遭警方拘留。這項由海航主動公布的消息引發震撼，外媒分析，這個像恒大一樣擁有巨大債務的「巨無霸」，實際問題可能比估計的更為嚴重。恐步上恒大的後塵。 

因涉嫌違法犯罪，海航集團首席執行官譚向東也遭強制拘留。（中新社）
因涉嫌違法犯罪，海航集團首席執行官譚向東也遭強制拘留。（中新社）

海航集團官方微信24日發布的這則公告，還強調海航集團公司及成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。

陳峰是海航集團創始人，現任海航集團有限公司董事長。海航官網顯示，陳峰獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學院工商管理碩士學位。譚向東則是自2001年起擔任海航集團董事會董事。

美國之音報導，陳峰及譚向東被公安機關帶走的消息引起公眾的震動，人們意識到，這個像恒大一樣擁有巨大債務的「巨無霸」的問題可能比之前人們估計的更為嚴重。 

報導指出，今年68歲的陳峰於2018年接替在法國去世的前任王健擔任公司董事長至今。王健是2018年7月在法國南部旅遊時突然死亡，法國警方稱他是從高出地面8米的一處圍牆上墜落後不治，但也分析說這是一起政治謀殺，因為王健了解國家副主席王岐山與海航之間的不能公開的關係等祕密而被中國安全人員滅口。但此說未獲證實。

據公開資料，海航名列中國第四大航空集團，從1993年成立海南航空股份有限公司到發展成為一個跨越航空、實業、旅遊、資本、物流五大產業的巨無霸，年營業額從一個多億爆增至1277億（約197億美元）。紐約時報形容海航是中國的一個「黑犀牛」。

2013年以後，海航的瘋狂擴張逐漸失速，債務問題浮現。今年1月海航宣布進入破產重組。壓倒這家明星企業的是7000多億元人民幣的債務。這個債務對海航來說是不可承受之重。

今年3月，海南省高級法院裁定對海航集團等321家下屬公司進行合併與重組。9月12日，海航集團宣布，由遼寧方大集團和國有獨資公司海南省發展控股有限公司正式入主，成為海航集團航空和機場業務的戰略投資者。

報導說，海航與恒大雖然不在同一個行業，但它們都是通過「買買買」和「借借借」的高槓桿方式快速崛起，直到債台高築、無以為繼時才發現陷入了無以自拔的危機之中。

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