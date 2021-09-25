割肉讓路國企？阿里清倉芒果超媒 買不到1年虧23億

阿里巴巴出清芒果超媒持股，巨額虧損；圖為芒果超媒旗下的芒果TV。（中新社）

阿里巴巴集團旗下的阿里創投突然賠錢出清芒果超媒持股，「割肉退場」引發市場議論，網友多認為是官方要求阿里為其他國資入主讓路。阿里創投買入芒果超媒時間不到1年，從大賺25億人民幣到浮虧23億，也讓外界好奇誰來接手？

據中國 國資上市公司芒果超媒昨晚公告，公司董事會已審議通過，阿里巴巴集團旗下的阿里創投擬協議轉讓芒果超媒5.01%股份，協議轉讓完成後，阿里創投將不再持有芒果超媒股票 。

每日經濟新聞報導，有了阿里系的投資加持，芒果超媒的股價曾快速上漲，今年1月22日觸及92.85元/股的新高。阿里創投所持股份同時也水漲船高，市值最高觸及86.94億元，三十餘個交易日浮盈約25億。

但隨後芒果超媒的股價便震盪下行，以最新收盤價41.31元/股計算，杭州阿里創投所持股份的市值約為38.69億元，浮虧約23.34億元。

中央社報導，阿里創投去年底才入股芒果超媒，成為這家網路影音平台的第3大股東，現在突然「割肉退場」，若以芒果超媒昨天收盤價出售，阿里創投將因此虧損超過人民幣23億元（約3.5億美元）。

財報顯示，芒果超媒今年業績並不差，上半年營收78.53億元，年增36.02%；淨利潤14.51億元，也增長31.52%。

據報導，阿里創投雖為芒果超媒重要股東，但其在芒果體系內話語權相當有限。阿里並未進入芒果超媒董事會，且雙方實際合作程度很難稱得上深入。

中國官方今年對阿里巴巴祭出反壟斷監管後，華爾街日報3月曾引述知情人士稱，官方要求阿里巴巴出售旗下的媒體業務。

芒果超媒的幕後最大股東是湖南廣電集團，透過芒果傳媒持有芒果超媒56.09%股份，其次是中國移動的中移資本持有7.01%，是不折不扣的國資控股上市公司。

報導引述接近芒果超媒人士分析稱，在現行政策環境下，綜合考慮本次協議轉讓股票體量，此次受讓方大概率為「戰略性長期持股的國有主體」。芒果超媒或將進一步強化國資國企身分，增強新監管形勢下的市場競爭力。

該人士認為，隨著中國對文娛綜合領域及網路行業的監管逐漸強化和完善，對監管的理解和適應能力也成為長影音平台穩健發展的關鍵因素之一，芒果超媒政策敏感度和相應自律措施是優勢。

也有市場消息認為，阿里巴巴此舉是退出湖南衛視，轉戰河南 衛視。阿里巴巴旗下的阿里文娛近期加強與河南衛視合作。