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恒大未付美元債及期利息 投資者恐慌升溫

中國新聞組／北京25日電
3位恒大集團美元債持有人表示，周四應收到的利息款項尚未入帳，恒大還沒有相關公告。（路透）
3位恒大集團美元債持有人表示，周四應收到的利息款項尚未入帳，恒大還沒有相關公告。（路透）

中國龍頭民企恒大集團巨額債務纏身，付息期限已屆，美元債持有人沒有按期收到恒大利息款項，恒大卻未發布任何公告，截至目前為止仍保持「沉默」，令市場恐慌，更增添了不確定性，離投資者擔心的潛在違約更近了一步，中資地產類股可能再次承壓。

彭博資訊報導，截止香港時間周五上午8時，恒大美元債的3位投資人表示，尚未收到應於周四支付的利息款項。恒大目前還沒有公開就相關付息情況刊登公告，令投資人坐立難安。彭博數據顯示，這批2022年到期、票息8.25%的美元債本期應支付利息8353萬美元。根據募集文件，這批債券付息有30天的寬限期。

恒大周四也須付息的境內人民幣債利息，後來以「場外方式協商解決」，發行人沒有具體說明「場外方式」的安排為何。

美國之音引述路透社報導，恒大股價周五回吐部分漲幅，跌幅一度高達12%，而其電動汽車業務股價則下跌17%至四年低位。其債券周五小幅下跌，其即將到期的離岸債券最後交易價格約為每美元30美分。

恒大身負3050億美元債務，現金短缺，投資者擔心該公司崩潰可能給中國金融系統構成系統性風險，並將波及全球市場。

路透社援引兩名知情人士的話說，恒大已經錯過了8350萬美元債券利息的支付期限，但卻沒有發布公告。該公司目前進入30天的付息寬限期，處境難料。如果到期未能付款，將構成債務違約。

路透社援引新加坡信安環球投資公司亞洲固定收益主管 Howe Chung Wan的話說：「這個時間點的沉默令人恐懼，因為在這個階段沒有人願意承擔巨大風險，像恒大這樣的規模還沒有先例......。」

中國央行周五再次向銀行系統注入現金，被視為支持市場的信號。但當局一直對恒大的困境保持沉默，中國官方媒體也沒有提供救助方案的任何線索。

恒大已承諾優先考慮此類投資者，並於本周解決了國內債券的一次票息支付問題。但它沒有說明周四到期的離岸利息支付或下周到期的4750萬美元的支付。債券持有人開始認為，事情變得明朗可能還需要一個月左右的時間，而市場已經假設他們將大幅削減。

路透社援引Janus Henderson Investors 的投資組合經理兼新興市場首席分析師詹妮弗·詹姆斯的話說：「照目前的市場定價估算，恒大美元債券的投資者幾乎無法回本。」

到目前為止，官方干預的跡象很少。然而，華爾街日報援引未具名官員的話說，中國當局已要求地方政府為恒大的垮台做好準備。星展銀行駐新加坡宏觀策略師張偉亮表示：「鑑於中國政策制定的刻意節奏，當局很可能會選擇拖延時間。」

恒大集團 投資 債券

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