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「空氣半，灰塵半」 看了不太舒服 韓票房電影辱華？

韓國中秋票房冠軍片辱華？
韓國中秋票房冠軍片「通話驚魂」（又譯「攔截聲命線」），被指辱華。（取材自環球網）
韓國中秋票房冠軍片「通話驚魂」（又譯「攔截聲命線」），被指辱華。（取材自環球網）

中國新聞組／北京24日電

又有南韓娛圈被指辱華！南韓中秋假期領跑票房榜的電影「通話驚魂」（又譯「攔截聲命線」）是以電話詐騙為主題的電影，卻有一些令中國觀眾看了會不太舒服的片段。

環球時報報導指出，這部南韓強力推薦「一定要讓父母觀看，中秋不可錯過的必看電影」，因為真實還原現實生活中的幾個詐騙案例，並詳細解剖電信詐騙團伙的犯罪手法和專業術語等，比如犯罪分子如何一步步誘導受害者上鉤。不少觀眾看完後，還叫上親戚去影院「二刷」，以作為全家人預防被騙的活教材。

不過，也有看過此片的中國網友認為，片中一些與中國有關的情節存在刻板印象甚至失實。比如一名豆瓣用戶就寫道，一名配角剛到中國，第一句台詞就說了句「空氣半，灰塵半」。雖是玩笑，但可能引發遠超想像的誤會與誤解。這句台詞既不好笑，對人物塑造也沒有多大幫助，難免會讓人覺得是導演因私心而加入的。

這名用戶表示，在地球村時代，完全只有本國民眾能看到的作品是不存在的，因此有些地方，即使不需要到小心謹慎的地步，至少也別太過粗心。

據報導，截至22日，「通話驚魂」累計票房為59.44萬觀影人次，穩居韓國票房榜冠軍。

據了解，早前就有多起南韓藝人言行挑起中國網友敏感神經的爭議話題，除了去年李孝利藝名想取「毛」，遭批侮辱毛澤東，還有IU、BTS防彈少年團、BLACKPINK等中國粉專遭禁言處置，最新更直指少女時代成員Tiffany辱華，因為她的節目製作組放上中華民國的國旗讓她被中國網友出征。

中國 南韓 電影

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