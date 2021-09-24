秦剛：美以競爭抗中毀互信 促美不能忽視中方主權利益

中國駐美國大使秦剛22日在美公開談及中美關係時表示，美國一些人將兩國關係定義為民主與威權的對決，挑動意識形態對立，是當前中美關係面臨嚴重困難的癥結所在。（新華社）

中國駐美大使秦剛 22日在美公開談及中美關係時表示，美國 一些人將兩國關係定義為民主與威權的對決，挑動意識形態對立，是當前中美關係面臨嚴重困難的癥結所在；是否重啟兩國於休士頓、成都使館，「解鈴還須繫鈴人」。他並稱中國的社會主義是「全過程民主」，與美國前總統林肯所說的「民有、民治、民享」一樣，都是為了人民。

秦剛22日透過視訊出席美國智庫卡特中心和布希美中關係基金會聯合舉辦的線上座談會時表示，他憂慮美國以「競爭」定義中美關係，將破壞中國促進合作與互信的努力。中美關係在美國前政府（指川普）時期受到嚴重破壞，至今美國政府仍拒絕部分中國留學生 的簽證，希望美國政府主動移除「兩國人民之間的鐵幕」，使交流無礙。

至於中國駐休士頓總領事館去年7月遭美方關閉，秦剛說，中方不得不對等反制，關閉美國駐成都總領事館，若要協商此事，「解鈴還須繫鈴人」，這是美方單方面的行動，也需要美國先採取行動。

秦剛說，當前美國一些人對中國的誤解、誤判加深，最根本是把美中關係定義為民主與威權的對決，挑動意識形態對立，是當前中美關係面臨嚴重困難的癥結所在。中方抱著極大誠意與美方展開對話溝通，但雙方合作必須基於相互尊重的原則，特別是在涉及中方主權和領土完整的核心問題上。

香港經濟日報報導，對於中國是否民主國家，秦剛在會上說，中國自古以來有深厚的民本的基因，1400多年前就發明了科舉制，「是今天西方公務員制的鼻祖」。今天中國的人民民主是全過程的民主，從人民中來、到人民中去、同人民在一起、一切為了人民。並與美國前總統林肯所說「民有、民治、民享」比較，認為都是為了人民。

他並稱，目前的中國最高領導層中央政治局常委，都曾長期在基層和地方任職，例如國家主席習近平16歲就到西北農村當農民，54歲到國際大都市上海任市委書記，從層層歷練中體察到了民間疾苦聲，也得到了人民的愛戴、信任和擁護。

對於美英澳開展核潛艇合作，秦剛說，此舉加劇軍備競賽，破壞地區和平穩定，損害國際核不擴散努力，有關做法極不負責任。中方敦促相關國家摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，不要搞封閉、排他的小圈子。中方已加入RCEP，並申請加入CPTPP，將為亞太區域經濟一體化進程注入動力。

對於秦剛稱中國的民主體現了美國前總統林肯和發明代議制政府的古希臘人的理想，自由亞洲電台形容秦剛是「語出驚人」。報導並引述一名香港網民斥「是民主就不會只是一黨」。