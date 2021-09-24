向亞太國秀龐大市場誘惑…北京申入CPTPP回擊反中聯盟

以CPTPP現存11個成員國來看，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，極可能反對中國的申請案或消極以對。（美聯社）

歐巴馬政府一手促成TPP，在2013年把原來只有新加坡、紐西蘭幾國參加的小多邊經貿協定，擴展到跨太平洋的巨型經貿協議，美國 當時就看到中國 經濟成長速度驚人，不希望未來讓北京 來制訂全球經濟的遊戲規則，同時也開放美國市場，吸引亞太國家。

但就在完成之際，碰上2016年總統大選，川普指責喜萊莉支持TPP，就像她的丈夫柯林頓當時一手促成北美自貿協定（NAFTA）犧牲美國藍領階級，同時黨內競爭者桑德斯也從左派立場批評，喜萊莉左右受敵，不得不宣布當選後，也不會加入TPP，川普一上台，立即退出還沒正式成立的TPP。

從此之後，TPP成了美國政治的禁忌字眼，即使四年後，同為民主黨的拜登選上，擔心勞工反彈，也不敢考慮重回已改名的CPTPP，即使政府內很多人，像是之前的亞太助卿、現在的國安會印太總監坎伯，心裡清楚，只有加入這個多邊協定，才是真正有效對抗中國中國的機制，但公開不敢說。

有些國家雖然還沒有參加CPTPP，像南韓，因為貿易自由化開始最早，與其他會員國大部分都已簽妥FTA（自由貿易協定），與美國也有FTA，一旦美國要重返，勢必會重新談判，調整條款，南韓並不急著加入。

有些國家則急著加入CPTPP，像英國，因為脫歐之後，急於與各貿易夥伴國簽定貿易協定，並把美國與印太地區視為重點，但拜登政府把簽署對外經貿協定懸為禁令，所以英國期待美國重返，來對準英國與美國的貿易標準，目前未見可能性。

真正的重量級候選會員，就是中國，一年前習近平提到，中國正在「積極考慮加入」，但是大家並不認為進度會很快，因此北京正式申請加入CPTPP，震動亞太。

一年前，中國是正式成員的RECEP才正式成立，無論是成員國數量，還是人口以及經濟規模，RECEP都遠大於CPTPP，而且CPTPP是更嚴格高階的貿易協定，無論是環保規定、勞工保護、乃至國營企業，都有更高的規範，中國的經濟發展還沒有達到西方經濟的水準，所以內部是有遲疑的，擔心加入後，未蒙其利，先受其害，反而減緩了中國經濟的成長。

或許有些人期待，經由加入CPTPP的磋商，中國可以達到更高程度的開放，就像是之前加入GATT時類似的過程，但有鑑於目前中共對企業的管控，越來越嚴苛，現在還有「共同富裕」政策，加上過去中國中國對國際法律義務通常不會遵守，幾乎沒有人認為中國中國會完全遵照相關的規範。

由於新會員加入，必須經原有會員一致通過，所以中國要正式參加，會有相當的困難，目前澳洲、加拿大等國，近日由於政治原因，被中國用非關稅手段制裁，要與他們做雙邊磋商，幾乎是不可能完成的。

但這不是北京的目的，中國其實是著眼於政治目的，趁著美國陷於國內原因，趁機搶進卡位，彰顯自己經濟開放，願意與亞太國家合作。

CPTPP也需要一個大經濟體，形成公共財，以做為其他較小經濟體願意遵守規範的動力，美國不加入，日本不夠大，事實上，在2017年剛成立時，就有部分國家主張邀請中國加入。

日本等國雖然對中國遵守規範不抱幻想，但也很清楚，CPTPP要走得更好更遠，必須進一步擴大經濟規模，在美國不參加的情況下，沒有理由拒絕中國的申請。

新加坡、馬來西亞與智利等國，因為與中國有密切經濟關係，所以是樂見北京加入，在中國與這些國家雙邊磋商時，能夠解決彼此的歧見，將經貿合作提升到CPTPP的層次，把他們從美國主導的供應鏈、科技合作拉開，這才是北京的目的。

從一開始，CPTPP就是鑲嵌在國際政治中的經貿協議，中國挑在此時申請，就是針對反中聯盟的回擊，這包括美、英、澳間的安全協議（AUKUS），以及24日要召開的美日印澳四方安全對話（Quad）峰會；這些聯盟不只是軍事意義，同時也有經濟意義。北京申請加入CPTPP，就是直接對亞太國家展現龐大市場的誘惑，讓它們不會跟隨美國走。