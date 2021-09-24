彭博：北京要求恒大 避免美債剛性違約

彭博資訊報導，中國主管機關要求恒大近期不要倒債。（路透）

先用嘴來解決恒大 危機？彭博資訊報導，消息人士透露，中國 監管機關指示恒大積極溝通，避免在近期倒債違約，但還不清楚北京是否會提供具體的財務支持措施。另國際評級機構惠譽（Fitch）昨以房地產巨頭恒大債務危機延燒等為由，將中國今年經濟增長預測從8.4%下調到8.1%。

彭博報導引述一位知情人士透露，中國有關監管機構在最近的一次會議上，要求恒大與境內外投資 者積極溝通，避免美元債剛性違約事件的發生，盡力保證恒大財富能有序完成個人投資者的兌付，但未就此給出具體方案。中國並要求恒大專注保障大樓能夠完工興建，得以交屋。

全球投資人都正聚焦恒大債券的償付狀況，該公司23日需要向投資人支付8350萬美元的美元債利息。目前沒有跡象表明，中國監管機構為恒大債券如期支付提供任何形式的財務支持。

恒大在22日以模糊的措辭公告表示，已通過場外協商方式，解決了23日到期的一筆人民幣公司債付息。市場人士表示，這通常是在債務履約困難下，發行人和投資人協商以避免違約的一種方式。

彭博匯總的數據顯示，今年年底前，恒大共有6.69億美元的債券利息要付。投資者認為有跡象指向債務重整的可能，彭博先前引述知情人士報導稱，中國政府計畫安排聯合工作組進駐恒大，搞清楚財務狀況。

美國之音報導，惠譽23日以中國龐大的房地產市場成長放緩，且房地產巨頭恒大的債務危機持續延燒為由，將中國今年經濟增長預測從8.4%下調到8.1%。

恒大債務危機不僅重挫中國金融市場，也引起國際金融市場的震盪。如果恒大被迫倒閉，其衝擊波不僅重創中國這個世界第二大經濟體，也會蔓延到世界各地的金融市場。

另不少貸款給恒大的中國銀行擔心受到波及，連日來急忙安撫投資者，強調與恒大的業務風險整體可控，或澄清自己與恒大沒有多大的業務往來。安撫投資者的多數為地方銀行，如浙商銀行、江蘇銀行、鄭州銀行等。據統計，中國至少有15家上市銀行回應投資者「關於銀行與恒大業務往來」的問題。