恒大債務危機…許家印信心喊話：復工復產保交樓

中國恒大集團身陷債務危機。（路透資料照片）

中國恒大集團 身陷債務危機，在中秋節發表內部信件後，中國恒大集團主席許家印22日深夜在集團召開的「復工復產保交樓」專題會再度信心喊話，強調保質保量順利交樓是必須履行的義務以及復工復產的重要性。恒大並宣布，23日會支付公司債「20恆大04」的到期利息2.32億元（人民幣，下同，約3592萬美元），暫解違約疑慮。

北京安邦智庫報告稱，恒大負債涉及超過128家銀行與121家非銀行機構，數千個開發項目影響中國380萬人就業、數百萬購房者和產業鏈利益，倒閉將重創金融穩定；恒大財報顯示，截至6月底，負債總額人民幣1兆9665億元，是全球上市房企之冠。

在歷經幾次「自救」後，「亞洲市場」（Asia Markets）昨引述與政府關係密切的消息來源指，北京當局打算將恒大分為三個實體，進行重組 ，這幾天內就會公布計畫，「重組方案將以國有企業為基礎」。

「亞洲市場」是一間匯集駐亞洲、英國和美國記者及金融專業人士所著的文章，提供亞洲股市消息的新聞網站，報導指，重組方案，實際上就是將這家地產開發商轉變成國企。

消息人士透露，方案旨在保護向恒大買房的民眾、恒大理財產品的投資人，並消除恒大若無力償債，對經濟可能造成的廣泛效應。