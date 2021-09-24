共同社：四方峰會將發表聲明 反對中國改變南海現狀

日本共同社22日引述消息人士表示，美國 、日本、澳洲和印度 的領導人於24日在華盛頓開會時，將發表「措辭強硬」的聯合聲明，反對中國 企圖單方面改變東海和南海現狀。環球時報社評則指四方機制正在變成「印太黑幫」。

共同社報導，一份領導人聯合聲明的草案顯示，針對中國東海和南海的主權聲索，四國使用了比「以前更強硬的語言」，稱四方成員「反對挑戰基於規則的海洋秩序」，特別是在東海和南海。3月以視頻會議方式召開的首腦會議聯合聲明僅表述為「合作應對」挑戰。

原案提及在尖端技術開發方面的合作，主張通過建設高速大容量的第五代（5G）移動通信系統，推進安全且高透明的網絡。面向新冠疫苗穩定供應加強合作也擬寫入其中。

原案重申對東盟（ASEAN）「一體性和中心性」的強烈支持與合作意願，列舉法治、航行自由、民主等四邊機制4國共同的價值觀，寫明以印度太平洋地區的繁榮為目標，再次確認促進「植根於國際法、基於自由開放規則的秩序」。

24日的峰會將是有史以來第一次由四國元首親臨現場的四方峰會，美國總統拜登的政府表示，這將提供一個深化關係的機會，促進「自由和開放」的印度-太平洋，並在新興技術和網路空間等問題上建立夥伴關係。

除四方集團外，美國上周宣布與英國和澳洲建立新的印太安全夥伴關係，這將有助於堪培拉獲得核動力潛艇。

環時社評：四方機制變成「印太黑幫」

對此，環球時報社評文章指出，美日印澳四國領導人的首次面對面會晤24日在華盛頓舉行，這個「四方機制」以致力於「維護自由開放的印太地區」為名，行的卻是分裂整個地區、最大化地煽動各種力量對抗中國之實。

文章說，四方機制的目標是「包圍中國」，它的地理形態就給四國政治精英產生一種安慰感。至於包圍中國的什麼，它有些模糊不清，每一個元素都包裹著大量想像，因而四方機制的議題相當扭曲，有很多偏執的引申，像是不說明白、但能讓人「猜明白」的黑話。

比如「反對挑戰基於規則的海洋秩序」，這就是一句黑話。包括自由航行在內的海洋秩序沒有受到挑戰，美日等所說的「海洋秩序」實為海權，而「規則」則對應了美日等海洋國家的霸權或既得私利。四方機制談這個議題時，還經常要特別限定在南海和東海，是為了不碰印度洋這個新德里的敏感處。

文章稱，美國就是要把四方機制和「奧庫斯」都搞成遏制中國的「黑幫」。它一方面頑固強化四方機制的反華合作，一方面會逐漸引誘其他區域內國家加入這個幫派。我們呼籲所有其他區域內的國家都不要上華盛頓的當，不做美國對抗中國的地緣政治棋子，不當華盛頓的砲灰。

文章表示，我們必須正告日印澳，不要跟隨美國在對抗中國的路上走得太遠。一旦他們踩到中國核心利益的紅線，中國才不會管他們跟美國是什麼關係，中國屆時會毫不猶豫地對他們實施懲罰。