成都SCB-2019疫苗 稱抗Delta效力79%

…三葉草成都實驗室一角。（取材自人民日報／三葉草生物供圖）

新冠疫情Delta變種病毒號肆虐世界各地，中國 四川企業重組蛋白新冠候選疫苗 SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑），宣稱對抗Delta保護效力為79%，對抗另外兩種變異毒株Gamma和Mu的保護效力也分別可達到92%、59%。此外，中國研發的鼻噴式新冠疫苗將於10月開始三期臨床試驗。

由SCB-2019研發單位三葉草生物和資助機構流行病防範創新聯盟（CEPI）共同發布的這項臨床試驗結果顯示，三葉草生物新冠候選疫苗是全球首批在隨機雙盲臨床試驗中，對Delta毒株具有顯著保護效力的新冠疫苗之一，而且有良好的安全性，這標誌著，該新冠疫苗成為全球第一個針對這三種變異毒株都顯著有效的新冠候選疫苗。臨床試驗橫跨四大洲，入組受試者超過3萬名、涵蓋人種最多。

受試者接種。（取材自人民日報／三葉草生物供圖）

SCB-2019由四川成都的三葉草生物，以獨有的蛋白質三聚體化技術平台自主開發。今年年底前啟動疫苗上市，COVAX機制已預定4.14億劑三葉草新冠候選疫苗。「SPECTRA」的開發和臨床試驗獲得CEPI的資助，總資助高達3.28億美元，有力推動了臨床試驗和生產。

此外，目前至少有俄羅斯、荷蘭、泰國等多國都在研發鼻噴式疫苗，鼻腔噴霧疫苗可以通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，激活局部免疫應答和全身性免疫應答，發揮保護作用。中國研發的速度稍快，中通社報導，據中國臨床試驗註册中心紀錄顯示，中國疫苗研發企業北京 萬泰生物計畫於10月展開鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗三期臨床試驗。

據報導，三期臨床試驗，計畫招募4000名成年參與者；其中2000名在兩周內接種試驗疫苗；另外2000名則接種安慰劑對照疫苗。