我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

全球逾3成糧食被浪費 中美都是大戶

中國新聞組／北京24日電
全球糧食每年損失約三分之一，中國和美國是糧食浪費最多的國家。（路透）
全球糧食每年損失約三分之一，中國和美國是糧食浪費最多的國家。（路透）

聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，全球每年供人類食用的糧食有約三分之一被浪費或損失，中國美國是全球糧食浪費最多的兩個國家。糧食安全專家和學者說，中美必須承擔減少全球糧食浪費的重大義務，兩國在這方面合作對加強全球糧食安全具有重要意義。

美國之音引述糧食安全專家認為，糧食損失和浪費對社會、經濟和環境造成嚴重影響，國際社會必須同時處理這些問題。斯德哥爾摩國際水研究所教授兼高級科學顧問簡·倫德奎斯特表示，糧食損失和浪費將會導致大量的水、大片土地和其它資源被「徒勞」地使用，而「暴食」（overeating）也屬於糧食浪費的範疇。

多名國際學者2021年7月15日發表在科學雜誌「自然」（Nature）上的研究報告說，中國每年生產的糧食有接近30%被浪費；其中人們外出在餐館就餐時造成的浪費占了相當一部分，但是更多的浪費發生在糧食的儲存和加工環節中。

聯合國專門機構「國際農業發展基金」（IFAD）駐中國代表馬泰奧援引中國社會科學院一項研究的數字說，2016年，中國每年浪費1700萬至1800萬噸食物，這些被浪費的食物足以養活3000萬至5000萬人。聯合國糧農組織報告的另一項研究表明，若再將糧食損失也考量進去，則損失的糧食超過3500萬噸，相當於中國所有糧食產量的6%。」

不過，馬泰奧同時表示，中國已經把減少糧食損失和浪費作為其首要任務。多位糧食安全和政策專家認為，2020年由中國國家主席習近平發起的「光盤」行動，有助於減少食品在消費中的浪費。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）全球糧食安全項目兼職研究員克裡斯蒂安·曼認為，中國擁有全世界20%的人口，但只有7%的耕地；中國可以通過減少糧食損失和浪費，來獲得重大的環境和社會效益。與美國相比，中國政府應對糧食浪費問題採取的是一種更具監管的方式，「尤其是在食品鏈的消費者端」。

報導並說，美國也是浪費糧食的大國。非營利組織ReFED數據顯示，美國有35％的食品沒有售出或從未食用，價值相當於4080億美元，約占美國GDP的2％，生產這些被浪費食品的溫室氣體排放，相當於美國溫室氣體排放總量的4％。倫德奎斯特認為，供過於求、暴食和不良的飲食習慣是美國所面臨的主要挑戰。

中國 美國 聯合國

上一則

開後門收賄破億 茅台前董座判無期刑

下一則

成都SCB-2019疫苗 稱抗Delta效力79%

延伸閱讀

落腳智利的海地人轉進美國：那兒好100萬倍

落腳智利的海地人轉進美國：那兒好100萬倍
文在寅聯大呼籲「結束韓戰」北韓潑冷水：言之過早

文在寅聯大呼籲「結束韓戰」北韓潑冷水：言之過早
參院通過亞太助卿案 康達熟亞洲事務 饒舌賀年成名

參院通過亞太助卿案 康達熟亞洲事務 饒舌賀年成名
大批海地偷渡客被遣返 美國海地特使批「不人道」請辭

大批海地偷渡客被遣返 美國海地特使批「不人道」請辭

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光