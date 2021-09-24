全球逾3成糧食被浪費 中美都是大戶

全球糧食每年損失約三分之一，中國和美國是糧食浪費最多的國家。（路透）

聯合國 糧農組織（FAO）數據顯示，全球每年供人類食用的糧食有約三分之一被浪費或損失，中國 和美國 是全球糧食浪費最多的兩個國家。糧食安全專家和學者說，中美必須承擔減少全球糧食浪費的重大義務，兩國在這方面合作對加強全球糧食安全具有重要意義。

美國之音引述糧食安全專家認為，糧食損失和浪費對社會、經濟和環境造成嚴重影響，國際社會必須同時處理這些問題。斯德哥爾摩國際水研究所教授兼高級科學顧問簡·倫德奎斯特表示，糧食損失和浪費將會導致大量的水、大片土地和其它資源被「徒勞」地使用，而「暴食」（overeating）也屬於糧食浪費的範疇。

多名國際學者2021年7月15日發表在科學雜誌「自然」（Nature）上的研究報告說，中國每年生產的糧食有接近30%被浪費；其中人們外出在餐館就餐時造成的浪費占了相當一部分，但是更多的浪費發生在糧食的儲存和加工環節中。

聯合國專門機構「國際農業發展基金」（IFAD）駐中國代表馬泰奧援引中國社會科學院一項研究的數字說，2016年，中國每年浪費1700萬至1800萬噸食物，這些被浪費的食物足以養活3000萬至5000萬人。聯合國糧農組織報告的另一項研究表明，若再將糧食損失也考量進去，則損失的糧食超過3500萬噸，相當於中國所有糧食產量的6%。」

不過，馬泰奧同時表示，中國已經把減少糧食損失和浪費作為其首要任務。多位糧食安全和政策專家認為，2020年由中國國家主席習近平發起的「光盤」行動，有助於減少食品在消費中的浪費。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）全球糧食安全項目兼職研究員克裡斯蒂安·曼認為，中國擁有全世界20%的人口，但只有7%的耕地；中國可以通過減少糧食損失和浪費，來獲得重大的環境和社會效益。與美國相比，中國政府應對糧食浪費問題採取的是一種更具監管的方式，「尤其是在食品鏈的消費者端」。

報導並說，美國也是浪費糧食的大國。非營利組織ReFED數據顯示，美國有35％的食品沒有售出或從未食用，價值相當於4080億美元，約占美國GDP的2％，生產這些被浪費食品的溫室氣體排放，相當於美國溫室氣體排放總量的4％。倫德奎斯特認為，供過於求、暴食和不良的飲食習慣是美國所面臨的主要挑戰。