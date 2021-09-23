哈爾濱日增8確診 廈門常在宮廟檢測 網友：非常酷

廈門常選在祠堂或宮廟做核酸檢測，被民眾認為檢測點十分接地氣。（取材自觀察者網）

中國 福建本土新冠疫情 尚未平息，黑龍江哈爾濱又傳疫情升溫。哈爾濱市政府昨晚發布，21日18時至22日16時，該市新增新冠肺炎確診病例8例，累計達11例。哈爾濱官方已將核酸檢測 範圍由感染者活動區域擴大至全市。同時要求非必要不出市區，呼籲市民自覺居家不外出，公交地鐵限流運行。

黑龍江省委書記張慶偉昨天在黑龍江省委常委會議上指出，全省要從常態化轉入應急狀態，提前做好物資準備。

據中國國家衛健委通報，21日中國新增16例本土確診，福建占13例（廈門11例、莆田2例），黑龍江3例，均在哈爾濱市巴彥縣。

哈爾濱市巴彥縣昨天宣布，除保障民生用品的超市、藥店、糧油店等場所外的空間相對密集場所全部關停；公車、計程車與長途客運等交通工具也暫停營運。

另外，福建省涉疫區域每日完成核酸檢測量維持在200萬人次以上，莆田又發現1名潛伏期超長的案例。1名27歲張姓男子，8月26日至9月2日在印尼集中隔離7天後，9月2日搭機入境福州後即集中隔離。9月18日解除隔離後（期間核酸檢測均為陰性），由專車接送至家中居家隔離，期間嚴格居家無外出。9月21日核酸檢測為陽性。

廈門核酸檢測採樣點，常都設置在宮廟或宗祠等地，不少網友認為，這種信仰、寄託與現代的策略防疫相結合的方式，非常實用主義、非常科學、非常酷。