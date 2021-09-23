騰訊股價跌 全球市值前10大 已無中國企業

騰訊股價下滑，影響中國企業在全球市值的排名。（取材自中新社）

「隨著騰訊股價 下滑，目前已經沒有任何中國 企業位居全球市值前10位。」

環球時報報導，彭博社彙編的數據顯示，隨著中國監管部門的整頓行動繼續對股市產生重大影響，騰訊17日總市值約5560億美元，略低於美國芯片製造商英偉達排名第11位。前十位分別為蘋果、微軟、字母表、沙特阿美、亞馬遜、臉書、特斯拉、伯克希爾哈撒韋、台積電和英偉達。

報導稱，這是2017年以來中國大陸企業首次未能躋身全世界市值最高的10大企業行列。隨著中國的科技巨頭在各方面面臨愈發嚴格監管，在騰訊跌出該行列前，阿里巴巴的排名也在今年早些時候經歷類似下滑。

「日本經濟新聞」18日報導稱，亞洲投資資金的流向在發生變化，與互聯網企業股票 走勢形成鮮明對照的是，在中國政府推進脫碳政策的作用下，寧德時代的股價明顯上漲。為篩選監管風險低的中國股票，國內外資金紛紛流向寧德時代等新能源股票。

「日本經濟新聞」的統計數據顯示，截至17日，寧德時代股價較2020年底上漲41%，位居東亞第十三位，緊隨其後的是剛剛為日本締造新首富的半導體設備供應商基恩士，股價較去年年底上漲26%。

調查分析網站QUICK FactSet截至17日的統計顯示，在最新東亞企業市值排名中，台積電排名第一，騰訊位居次席，阿里巴巴被三星電子超越下滑到第四。