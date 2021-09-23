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恒大信用破產 錯失斷臂求生時機 復活難度不小

中國新聞組／北京23日電
恒大集團董事局主席許家印，頻頻發布公告提振集團士氣。（中新社）
恒大集團董事局主席許家印，頻頻發布公告提振集團士氣。（中新社）

深陷債務風暴的恒大地產集團是否能轉危為安？中國媒體分析，恒大陷入危局的核心問題在於「信用破產」。恒大已錯失「斷臂求生」的最佳時機，但若能以恒大汽車為突破口，且恒大員工及合作夥伴都能堅持住，仍復活有望，但難度依然不小。

觀察者網報導，2個月之前還「財大氣粗」的恒大地產，如今已經四面楚歌。但恒大集團董事局主席許家印仍未「躺平」，頻頻發布公告提振士氣。恒大「自救」的邏輯是先從「內部信用」入手，例如中秋節當天，許家印致信全體員工「家書」鼓舞士氣，又大範圍授出恒大汽車股權，從「名」和「利」兩方面來激勵員工，算是初步穩住了內部局勢。

有資深業內人士指出，恒大陷入危局的核心問題在於「信用破產」。不止恒大，整個地產行業都處在這種信任危機之中，而社會對恒大事件關注度較高，和當前房地產金融風險受到高度重視有關。報導引述地產分析師嚴躍進認為，預計接下來針對恒大的各類政策將會出現，包括地方政府接盤重組、住宅項目交付等，房地產相關政策也可能微調。

此前，許家印也做出諸多努力，試圖挽救頹勢。例如率先開啟「價格戰」，試圖強行回款償還到期債務。上半年快速回款的效果確實不錯，然而恒大忽視了此舉對於整個房地產市場帶來的「危機意識」。供應商、施工方、購房者形成了統一的「維權戰線」，危機徹底爆發。

報導指出，恒大系如今股價全線重挫，已錯過「斷臂求生」的最佳時機。而恒大汽車量產在即，如果能以此為突破口，重拾市場信心，並逐漸恢復整個恒大系社會信用，則復活有望。不過風險仍不小。

另中央社報導，恒大集團長期借錢滾錢，帳面債務高達美金3050億元。但據港媒統計，這並不影響恒大創辦人許家印生財有道，2011年迄今，他透過分紅就套現人民幣499.81億元。

鳳凰網報導引述公開數據指出，2009年至今，恒大集團累計淨利潤為1733.88億元，但公司幾乎年年大比例分紅，分紅總額接近700億元。分紅大部分被許家印以及其重要股東「朋友們」們揣進口袋，這部分金額接近540億元。

據報導，光是2011年迄今10年間，許家印就透過恒大高持股分紅套現了499.81億元；即便在2020年，債務危機苗頭已經顯現，恒大依然沒有停止大手筆分紅，相當於「借債分紅」。

恒大集團 汽車 房地產

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