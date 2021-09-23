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恒大支付即期債息 「李曼時刻」緩解 傳將轉成國企

中國新聞組／北京23日電
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。（路透）
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。（路透）

深陷財務困境的中國恒大集團，22日發布一則公告，指出23日會如期支付一筆到期的國內債券票息，一場外界擔憂的「李曼時刻」（債務違約引起金融災難）暫時緩解。更有報導指出，中國當局終於打算出手，要將恒大集團分為三個實體，以國有企業為基礎進行重組。

恒大今日如期支付所發公司債「20恒大04」利息，付息方法通過場外方式協商解決。據彭博計算顯示，該債應付利息約人民幣2.32億元（約3590萬美元）。但金融市場仍十分緊張，恒大下一關還得在29日支付2022年3月到期債券的8350萬美元利息，及另一筆2024年3月票據的4750萬美元利息，如果恒大未能在預定還款日期後30天內付清利息，這兩筆債券都將違約。

一位不透露姓名的知情消息人士表示：「我們仍在努力了解，這筆付款對其他債券的意義為何。但我想他們希望穩定市場，並支付其他票息。」

Asia Markets引述消息來源報導，中國當局打算將恒大集團分為三個實體，進行重組。方案可能會在幾天內公布。報導指出，重組方案將以國有企業為基礎，實際上就是將這家地產開發商變成一家國企。

當局希望保護向恒大買房的購屋者和理財產品的投資者，更重要的是消除這家公司若無力償債會對中國經濟造成的廣泛效應。彭博資訊報導，離岸人民幣一度應聲升值0.38%，至6.4567元兌1美元。

美國之音報導，與此同時，中國央行（人行）通過逆回購協議向銀行系統注入900億元人民幣（約139億美元）。此舉表明，央行對中國金融體系的支持，對於舒緩緊張情緒，保持流動性寬鬆有明顯的作用。

自從恒大債務問題爆發以來，越來越多的投資者擔心，恒大事件有可能引爆波及中國整個金融體系的金融危機。北京遲遲不願對這個事件表明立場，更加重這種擔憂。向恒大追債的群體規模迅速擴大，也使局面更為緊張。

觀察者網報導，國際貨幣基金組織（IMF）表示，正在密切關注恒大集團的流動性風險問題，同時相信中方有能力防止事態演變成金融系統性風險。

IMF首席經濟學家吉塔·戈皮納斯（Gita Gopinath）向路透表示，房地產行業是中國經濟的重要組成部分，恒大的流動性風險可能會對金融穩定產生影響。但吉塔表示，IMF已經在密切關注事態發展，「我們相信，北京方面有足夠的政策工具可以防止其演變成一場系統性危機。」

恒大集團 中國 債券

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