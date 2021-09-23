習近平聯大承諾不再建境外煤電廠 柯瑞讚：偉大貢獻

中國國家主席習近平在聯合國大會演說時承諾，「中國不再新建海外煤電項目」，引發關注。（路透）

中國 國家主席習近平 昨透過視訊在聯合國 大會發言時，承諾「不再新建境外煤電項目」。美國總統氣候問題特使柯瑞、聯合國祕書長古特瑞斯對習的決定分別表示稱許與歡迎，不過部分外媒唱衰，認為中國不會因此完全叫停過去十年在其他國家煤電廠投資的數十億美元項目。

距離聯合國氣候峰會不到100天，習近平這項宣示引發關注。新華社報導，習近平在會中提出的「全球發展倡議」，包括打造開放、非歧視的科技發展環境、援助發展中國家等，最受關注的部分是完善全球環境治理，加快綠色低碳轉型。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

習近平除了重申中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，還提出要支持發展中國家能源綠色低碳發展，「不再新建境外煤電項目」。不過，習近平沒有說明時間表。

美國總統氣候問題特使柯瑞對習的決定，稱許：「這是一個偉大的貢獻」。柯瑞此前訪問天津時曾敦促中方停止煤電廠投資，但當時的談判未取成果。而如今的氣候議題合作能否令美中關係轉暖，也備受關注。

中國作為全球煤電大國，習近平公開承諾「不再新建境外煤電項目」，立刻引起國際媒體關注。美國國家公共電台（NPR）就認為，此舉可能會極大遏制全球煤電發展趨勢。紐時則指出，其他用煤大戶如印度、土耳其、南非等可能因此將面臨更加進退兩難的局面。

聯合國秘書長古特瑞斯也對習近平的宣示表示歡迎，認為中美加速在全球淘汰煤炭項目，符合巴黎協定目標。

據觀察者網報導，北京這項決定對全球煤電的意義非同小可。彭博昨援引總部位於北京的國際綠色金融研究所數據指，目前全球超過七成的燃煤電廠依賴中國資金，中國是境外最大燃煤電廠融資方。

數據顯示，儘管從2014到2020年，中國計畫在境外建設約1600億美元的燃煤電廠，但有880億美元的項目已被擱置或取消。在2014年及之後宣布的52個項目中，目前只有一個投入營運。

NRDC國際氣候問題高級戰略顧問施密特（Jake Schmidt）分析，中國一直承受很大壓力，如果他們想成為全球氣候變化方面的領導者，就不能成為境外燃煤電廠主要融資方。「這次宣言邁出了很大的一步。」

不過法廣分析指出，中國過去十年在其他國家的煤電廠投資了數十億美元的煤電項目，習近平周二在聯合國大會的公告，不意味著北京對煤炭的投資會完全結束，也並不能免除中國在其境內採取雄心勃勃的煤炭計畫。