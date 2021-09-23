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習近平承諾不建海外煤電廠 外媒：效益差才停建

中國新聞組／北京23日電

中國國家主席習近平21日在聯合國大會上宣示中國將不再新建境外煤電項目獲得眾多稱讚，但外媒指出，中國國內不降反增的煤電開發需求，依然引發環保機構的憂慮和批評。而近年中國於海外參與投資的煤電項目，因效益欠佳，已轉移至風能、太陽能以及核電等清潔能源。

自由亞洲電台報導，中國目前是最大的海外燃煤電廠融資國，全球超過70%的燃煤電廠依賴中國的資金。美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，近年中國一直將燃煤、燃油的火力電廠通過「一帶一路」等在世界推廣。中國意識到，氣候問題可以幫助它在國際上獲得發言權，跟美國政府打交道。「這是它跟美國、歐洲提出要求的手段和工具。」

報導指出，中國一直是 「一帶一路」沿線國家燃煤電廠的主要資金提供者，不過有跡象表明，北京已經開始控制這類融資。根據綠色金融國際研究院的報告，2021年上半年，「一帶一路」沒有為任何煤炭項目提供融資或投資。自2014年以來，作為「一帶一路」一部分的1600億美元燃煤電廠計畫中，有一半以上被取消或擱置。

路透日前援引全球能源監測組織（GEM）的數據披露，中國的新承諾可能會影響到44家燃煤電廠，這意味著500億美元的投資蒸發，每年減少2億噸二氧化碳排放量。

不過，習近平在聯大發言中，並沒有提及停止新建境外煤電項目的起始時間和細節，也沒有談到國內削減煤電的計畫。中國今年提交國家自主貢獻目標（NDC）也錯過了聯合國規定的截止期限。

目前，中國的能源消費有一半以上的來源是煤炭。全國總發電量中，68%來自於火電。 2020年，中國新核准煤電裝機容量約佔「十三五」期間核准總量的32%。

對於習近平的宣示，報導引述謝田認為：「中共只是作出姿態，並沒有有力地在國內減少碳排放，出於對經濟下滑的擔憂，也不敢大幅削減。停建火力發電廠並不是中共主動為氣候做貢獻才做出（的決定），『一帶一路』沿線國家的債務負擔承受不起，而且並不需要其中的一些基礎設施。還有中共外匯短缺，外貿受阻，『一帶一路』在內外交困之下才慢慢縮水。」 

中國 一帶一路 美國

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