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30分鐘提27次中國 美空軍部長：發展項目要讓中國害怕

特派記者賴錦宏／北京23日電
美空軍部長肯德爾在參加美空軍協會的會議時，在30分鐘發言裡一共提到了27次「中國」。（取材自環球網）
美空軍部長肯德爾在參加美空軍協會的會議時，在30分鐘發言裡一共提到了27次「中國」。（取材自環球網）

美空軍官方網站21日稱，在參加美空軍協會的會議時，空軍部長肯德爾在30分鐘發言裡，共提到多達27次「中國」，而俄羅斯和阿富汗只有3次。在接受美「防務新聞」專訪時，他更公開表示，在調整美空軍下一財年預算時，「我堅持以高端威脅為導向」。肯德爾甚至說，如果美空軍要發展的項目「不能讓中國對我們感到害怕，那我們就該仔細想想為什麼還要繼續推進」。

綜合媒體報導，肯德爾曾表示，「努力應對中國威脅」是促使他願意回到五角大樓的因素之一。他在今年5月25日的參議院提名確認聽證會上說：「我在2010年發現我們的潛在對手已經提升了他們的能力。中國研究了我們在第一次海灣戰爭中取得的成功，並開始了雄心勃勃的軍事現代化計畫，其明確目標是擊敗美國在中國附近投射力量的能力。」

肯德爾在接受美「空軍時報」採訪時說：「在到達距離中國約1000英里之前，我們是占主導地位的軍事力量，但進入這個範圍內，一切就開始發生變化。」

肯德爾還透露，在他宣誓就職後不久，在國會山的一次早餐會上，參議員喬恩·泰斯特詢問他上任後的優先事項是什麼。肯德爾的回答是，「我有三個答案：中國、中國和中國。」

肯德爾在最近的演講中透露一個關鍵數據-－現在在加州帕爾姆代爾的空軍42號工廠的B-21隱形轟炸機生產線上，正在製造多達5架試驗飛機。此前美國空軍只承認正在生產兩架用於測試的B-21轟炸機。通常認為，更多的測試飛機雖然會大幅增加研製成本，但可有效縮短試飛過程。「防務新聞」稱，「新資料表明該計畫正在加速，它正朝2022年首飛邁進」。

肯德爾如此特別提到B-21轟炸機的進展，是因為他將這種隱形轟炸機看作是「可以嚇倒中國」的跨越式科技。

面對未來來自B-21等未來戰機的威脅，有中國軍事專家認為，中國一是要做好「防」，建設空地一體、網路化的防空力量；二是要做好「攻」，包括攻勢防空，具備打擊對方基地的能力，讓對方的戰略規畫者在考慮用轟炸機對中國發動打擊時，就會因為意識到這對自己也將是浩劫而感到後背發凉。

中國 美國 加州

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