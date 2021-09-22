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美「默認」中國疫苗 接種科興、國藥可入境

中國新聞組／北京22日電
官方通報，中國完整接種新冠疫苗已突破11億人。圖為中國科興疫苗。（路透）
官方通報，中國完整接種新冠疫苗已突破11億人。圖為中國科興疫苗。（路透）

美國在實施18個月的禁令後，將於11月允許「完全接種新冠疫苗」（fully vaccinated）的外國人入境。美國疾控中心（CDC）稱，接種獲得世界衛生組織緊急使用認證的疫苗的人，均將視為「完全接種」。需要注意的是，美國之前並不認可世衛批准緊急使用的疫苗，例如AZ疫苗等。目前中國科興、國藥疫苗也已被世衛列入，美國此舉，等於是「變相認可」中國疫苗。

觀察者網報導，白宮20日表示，外國遊客需要在登機前出示「完全接種疫苗」的證明和3天內核酸陰性報告，便可入境美國。未接種疫苗的美國人也可以從海外回國，但必須通過更嚴格的檢測要求，即出行前1天及抵達美國後1天均需進行檢測。

白宮稱，此次變化只適用於航空旅行，不會影響陸路邊境的限制。

至於什麼是「完全接種」，美國疾控中心（CDC）發言人斯金納（Thomas Skinner）在聲明中稱，所有接種了獲得世界衛生組織緊急使用認證的疫苗的人，均將視為「完全接種」新冠疫苗，並獲准入境美國。

目前，已被列入世衛組織緊急使用清單的疫苗包括，輝瑞疫苗、 阿斯利康-SK Bio疫苗、印度血清研究所疫苗、AZ疫苗、強生疫苗、莫德納疫苗，以及中國的科興和國藥疫苗。根據CDC此前規定，只有接種了輝瑞、莫德納和強生疫苗的人，才會將視為「完全接種」。

去年1月，為控制新冠疫情蔓延，川普政府對外國旅客實施限制措施。根據美國旅遊協會數據，2020年，該行業損失了5000億美元。僅在紐約，就造成89000個工作崗位消失，導致超過600億美元的財政收入損失。

「紐約時報」援引美國國務院一名高級官員的話稱，美國國務卿布林肯上周五與法國大使討論了核潛艇一事與美國的旅行禁令。該官員透露，這些討論幫助促成了美國放寬旅行禁令的決定。

疫苗 美國 世衛

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