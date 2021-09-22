共同抗衡中國 菲律賓表態挺AUKUS

菲外長洛欽（左）1月曾在馬尼拉和王毅會面。（路透資料照片）

美國 、英國和澳洲 日前宣布成立「AUKUS」三國安全倡議，被外界解讀為是成立「抗中堡壘」，引發國際關係新動盪。菲律賓政府昨發表聲明表態支持AUKUS，並希望這個新倡議能維持印太區域的平衡。

香港01引述路透報導，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）21日發表聲明稱，「加強一個近鄰盟友的力量，讓其發揮能力，應該有助恢復和保持平衡，而不會破壞地區穩定。」

洛欽表示：「距離的接近（令我們）能夠更快速回應；增強東盟近鄰和盟友的軍事能力，有助應對該地區的威脅或挑戰。」、「這需要加強澳洲的能力，加上其主要軍事盟友的能力，以實現上述相標。」

洛欽也說，澳洲只是製造核動力潛艇而非部署核武，不會違反1995年的條約，即把核武排除在東南亞之外。

菲律賓與中國 在南海主權上長期存在紛爭，菲律賓指控中方騷擾漁民，並在該區非法開採能源；中方則聲稱擁有南海大部分海域的主權，認為美國等菲律賓的西方盟友在南海進行所謂「航行自由行動」是干涉其主權。

今年5月，洛欽曾在推特上發文要求中國船隻離開中菲存在主權爭議的南沙群島。