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WSJ：習親自主導監管滴滴 劉鶴被逼反省、柳青傳辭

中國新聞組／北京22日電
中國國務院副總理劉鶴因為未能阻止滴滴出行在6月來美IPO，必須在黨內提出「自我批評」，自我檢討個人和工作的錯誤。（美聯社）
中國國務院副總理劉鶴因為未能阻止滴滴出行在6月來美IPO，必須在黨內提出「自我批評」，自我檢討個人和工作的錯誤。（美聯社）

中國自2020年底，對多個行業加強監管措施，華爾街日報報導，這一系列的「強監管」政策是直接由中共總書記習近平領導，而中國國務院副總理劉鶴則因未能阻止網約車巨頭「滴滴出行」來美上市，而必須提出自我批評。此外，滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青傳將辭職。

華爾街日報21日的報導指出，中國「強監管」政策包括網路行業、補教業、娛樂圈和房地產商，是由習近平直接主導，一個直接向習近平報告的中共中央辦公室向各部委發出指令，協調政策；而非如往常一樣，由劉鶴負責具體細節。

而劉鶴則因為未能阻止滴滴出行在6月來美IPO（首次公開募股），必須在黨內提出「自我批評」，自我檢討個人和工作的錯誤。

報導指，滴滴出行來美上市一事，各部委意見不一：國家網信辦持反對意見，但如交通運輸部等部門則表同意。習近平批評各部門在監管政策上缺乏協調。

滴滴出行總裁柳青傳將辭職。（取材自觀察者網／視覺中國圖）
滴滴出行總裁柳青傳將辭職。（取材自觀察者網／視覺中國圖）

兩名知情人士指出，滴滴出行聯合創辦人兼總裁柳青已告訴一些親信，她打算辭職。柳青最近還對一些親信表示，她預估中央最終將接管滴滴並委任新的管理層。

至於習近平為何發起一系列「強監管」？報導引述一名熟悉習近平觀點的官員稱，之前臉書（Facebook）和推特（Twitter）封鎖美國前總統川普（Donald Trump）帳號的事件，讓習近平警惕，如果「讓大企業能決定政治領袖該說什麼」，將威脅到中共的治理正當性。

一名參與決策的官員則指，「強監管」也為習近平提供在2022年的中共20大上連任的正當性，因為他可以向眾人展示自己正在為人民做大事。

報導稱，習近平試圖調整中國經濟發展模式，回到毛澤東的社會主義願景，但並非完全消滅市場，而是讓中共能進一步引導資本流動、對資本家和投資者的盈利能力設限，以及讓經濟和產業發展依循政府設定的道路。

習近平 中共 滴滴出行

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