恒大能否軟著陸？北京救不救？ 外資分析關鍵

中國房地產巨人恒大集團的財務危機發酵，美股20日大跌。（美聯社）

中國 房地產巨擘恒大集團 陷入財務危機，現在市場的疑問在於，中國政府是否會出手挽救。花旗、巴克萊和瑞銀的策略師認為，這場危機不會成為中國的「李曼時刻」，信評機構史坦普（S&P）則表示，恒大不可能獲得政府直接援助，正瀕臨違約。更有分析認為，恒大命運繫關上百萬個家庭，最佳結局是「軟著陸」。

中央社報導，中國政府和華爾街高管們近日復辦中美金融圓桌會議。中國證監會副主席方星海在會中強調，北京 一連串的監管措施並非為控制民營企業，而且中國不會和美國或國際金融市場脫鉤。

香港01報導，要不要救恒大？對一些人來說可能不是一個難題，但是在社會層面，要說服中國民眾接受似乎會面臨不小阻力。民眾關注這一議題主要包括三個層面，第一個層面是應不應該救恒大？第二個是在什麼時候救？第三個是用什麼辦法救？

中國恒大集團陷入財務危機。（路透）

一般認為，恒大命運繫關上百萬個家庭，在中國經濟面臨內外困境，繼續下行壓力極大，社會就業與家庭財富可能繼續萎縮的情況下，如果能以最小的成本救活這個企業，對普通大眾以及中國經濟軟著陸的意義不容低估。

中國政府只要想出手，可以用各種方式出手，債轉股、國資收購、定向信貸投放或資金注入等等不一而足，但是不管採用哪種方式出手，如果到這一步，恒大的所有制性質恐怕就要改變了。

花旗：北京必救 但會犧牲一些銀行

花旗認為，北京當局將採取行動，防止恒大危機成為中國的李曼時刻，但一些銀行可能成為犧牲品。

牛津經濟研究院高級經濟學家胡東安與亞太區經濟研究主管高路易說，雖然中國政府不想被視為紓困恒大，但預期仍會介入並引導債務重整，避免債務回收工作無序開展、減少系統性風險並控制對經濟的干擾。

富達國際：避免破產 尋求新投資者重組

富達國際則認為，恒大可能得以避免破產，尋求與戰略和資金雄厚的投資者進行重組。Jefferies金融集團分析師陳姝瑾也認為，因恒大而引發系統性風險機會很小。

另一派分析師則認為恒大可能違約。巴克萊總體研究主管拉賈亞克沙等人在報告中表示，恒大可能違約，但距離成為中國的李曼時刻還遠，但不認為中國房地產企業整體的商業模式會崩塌。

史坦普：北京不會救 銀行能消化恒大的違約

史坦普分析師認為，北京當局不會直接紓困恒大，原因是「中國銀行業有能力在不出現嚴重崩潰的情況下消化恒大的違約」，不過，恒大危機可能進一步衝擊投資人對中國房地產行業和廣泛垃圾級信用市場的信心。

史坦普分析師指出：「我們認為，只有當影響廣泛蔓延導致多個大型建商倒閉、並為經濟帶來系統性風險時，北京當局才會被迫介入。」「如果只有恒大倒閉，不太可能引發這樣的情節。」