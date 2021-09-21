我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

開園了…北京環球影城啟動吸金大法 年收估破百億

中國新聞組／北京21日電
北京環球影城20日正式開園，大批遊客捧場。（新華社）
北京環球影城20日正式開園，大批遊客捧場。（新華社）

預計每年營業額超過100億人民幣，吸引1200萬遊客的北京環球影城20日正式開園，陰雨天氣擋不住遊客的熱情。許多遊客身穿「巫師袍」，11時10分進場後直奔哈利波特主題區。而遊客在園區內的消費也毫不手軟，礦泉水10元、飲料50元是小事，有遊客花了5、6千元買衣服、魔杖，就是為了重溫童年魔法夢想。

北京環球度假區是世界第五個、亞洲第三個、中國第一個環球影城項目，也是迄今為止面積最大的環球影城項目。匯聚了包括哈利波特、侏羅紀世界等典主題公園，同時還糅合了功夫熊貓等中國文化元素。

北京環球影城主題樂園的門票票價分為4檔，從淡季的418元人民幣（約合64.78美元）到旺季的748元人民幣（約合116美元）。雖然門票很搶手，但網上仍有不少民眾抱怨票價太貴。

央視財經實地探訪發現，在北京環球影城園區一天，門票、餐飲加上紀念品消費，花費動輒超過千元。消費者表示，園區內差不多人均100塊錢可以在園區內解決一頓飯。園區餐車裡的礦泉水10元一瓶，可樂15元一瓶，而一杯網紅飲料要50元。

北京環球影城主題公園，遊客在哈利波特的魔法世界主題景區遊覽。（新華社）
北京環球影城主題公園，遊客在哈利波特的魔法世界主題景區遊覽。（新華社）

除了餐飲，IP周邊也是園區消費的主要推動力。在哈利波特區的魔杖要349元一根，巫師袍849元，領帶售價229元，圍巾299元。要配齊全套成為「魔法學院」的一員，開支真不少。一位遊客表示，他們一行2人大概花了5、6千元，「價格與大阪環球影城差不多」。

環球度假區裡的環球城市大道上亦人流熙攘，不少品牌在此重金打造別具一格的旗艦門店，百勝中國旗下肯德基概念餐廳、潮玩公司泡泡瑪特都在此開業，以特色裝潢、獨家餐點及商品，讓遊客進園前先「剁手」。

環球影城開園當天的遊客人數限制在1萬人，當天的門票於14日在網上預售，3分鐘內就被搶光。在11點10分提前開門迎客後，因為人潮眾多，僅過了3小時，哈利波特園區地上已經遍布了各種垃圾。

哈利波特 環球影城 北京

上一則

中美對抗氛圍下開園 環時：傳遞信號 勝千言萬語

下一則

穿越千年 來自唐朝的月餅 紋路完整

延伸閱讀

北京環球影城開園 穿巫師袍決鬥恐龍 功夫熊貓全球獨有

北京環球影城開園 穿巫師袍決鬥恐龍 功夫熊貓全球獨有
北京清晨爆炸案5死 竟是電動自行車釀禍

北京清晨爆炸案5死 竟是電動自行車釀禍
陸申請入CPTPP 學者：台可出奇招本周就申請

陸申請入CPTPP 學者：台可出奇招本周就申請
北京環球影城開園 嚴懲倒賣門票、員工違規就開除

北京環球影城開園 嚴懲倒賣門票、員工違規就開除

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
中國恒大集團。路透

路透：中國金融機構正為恒大可能倒閉做準備

2021-09-19 13:16

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地