聯合國憂「新冷戰」 習近平視頻講話受矚

聯合國秘書長古特瑞斯呼籲中國與美國盡快改善關係，以免全球陷入危險的新冷戰。圖為習近平（左）2012年擔任大陸國家副主席時訪問白宮，和時任副總統的拜登（右）會面。（美聯社）

中國 外交部發言人華春瑩20日宣布，中國國家主席習近平 將於9月21日以視頻方式出席第76屆聯合國 大會一般性辯論並發表重要講話。在習近平發表講話前，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）籲中國與美國兩大極具影響力的強國，在彼此問題進一步擴大、影響其他國家之前，修補「完全功能失調的」關係，以免全球陷入比過去美蘇冷戰更危險的新冷戰。

綜合媒體報導，古特瑞斯18日接受美聯社訪問時表示，美中應在氣候問題合作，並針對貿易與科技進行更積極的協商，即便兩國在人權、經濟、線上安全與南海主權等問題存有政治分歧。

聯合國本周將召開大會，上百名世界領袖齊聚一堂。美國總統拜登21日將首度以總統身分在聯大一般辯論發表演說，預料他將呼籲同屬民主陣營的盟國支持美國，對抗中國極權體制影響力，並在場邊舉辦新冠疫情峰會。中國國家主席習近平也將在同一天透過視訊發表演說。

古特瑞斯在聯合國大會前針對美中對抗表憂心，他認為美英藉AUKUS防衛聯盟幫澳洲造核動力潛艦，只是美中關係完全失調的案例之一，「遺憾的是，今天我們只看到對抗」。古特瑞斯說：「我們必須全力避免新冷戰，這場冷戰有別於過去那場，可能更加危險，更難以處理。」

習近平在聯合國大會的講話內容則為外界所矚目，北京當局事前並未透露細節；大公報引述新華社此前報導，去年9月22日，習近平在第75屆聯合國大會一般性辯論上發表重要講話，指出面對新冠肺炎疫情，各國要踐行人民至上、生命至上理念，加強團結、同舟共濟。

習近平當時指出，人類正在同新冠肺炎疫情進行鬥爭。各國人民守望相助，展現出人類在重大災難面前的勇氣、決心、關愛，照亮了至暗時刻。疫情終將被人類戰勝，勝利必將屬於世界人民。