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不只恒大危險 富力、新力地產商也有難

中國新聞組／北京21日電
富力地產創辦人李思廉。（本報資料照片）
富力地產創辦人李思廉。（本報資料照片）

中國地產商恒大陷入破產危機時，多家地產商也傳出壞消息。富力地產昨天宣布，為因應債務到期，兩名董事長將自掏腰包80億港幣（約10億美元）相挺；新力控股昨天則是股價暴跌87.01%，只剩0.50港幣（約0.06美元）。

澎湃新聞報導，富力地產昨天表示，為了填補下半年將到期的2億美元債務、17億人民幣（約2.6億美元）的可回售公司債券，公司主要股東董事長李思廉及聯席董事長兼總裁張力，將在兩個月內提供約80億港幣的股東資金給公司，第一筆24億港幣在21日交付。

富力地產說，股東提供財務支持加上現有可供使用現金，公司將有足夠資金應付於短期內到期的債務。2022年，富力地產大約有人民幣190億元的還款。

中央社報導，新力控股昨天在港股的股價一度跌幅超過90%，臨時公告暫停交易後，股價報0.50港幣，跌幅87.01%，總市值17.85億港幣（約2.3億美元）。

房地產科創媒體「智地產」指出，昨天港股房地產類股雖然普遍下跌，但只有新力控股接近歸零，比恒大股價2.28港幣還低。

在此之前，信評機構史坦普已將新力控股集團的評等展望從「穩定」調整為「負面」，維持其長期發行人信用評等為B。惠譽也將新力控股的長期發行人違約評等展望從「穩定」調整為「負面」，理由是其債券資本市場融資管道受阻，且高周轉率的業務模式下執行風險增加。

「智地產」指出，自7月以來，中資美元債受到市場情緒衝擊，包括富力地產、陽光城、綠地控股等多家房地產企業的美元債價格出現劇烈波動。新力控股集團發行的美元債跌幅也在9月創下跌幅25.5%的紀錄。

根據澎湃新聞，新力控股公司人事部門18日口頭通知總部員工全員降薪，其中副總裁級別降70%，總經理級別降60%，總監級降50%。

股價 房地產 債券

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