只吃進口水果、按摩師要美…恒大高管被曝「帝王待遇」

恒大集團高管被爆料住酒店享受奢華待遇。圖為恒大集團旗下的社區。（中新社）

中國 地產龍頭恒大集團 深陷債務危機，而恒大內部的各種消息與八卦也成為民眾熱議的話題，近日網路上就流傳一張記錄恒大集團各級高管的生活習慣、興趣偏好的列表，內容包括各種奢華的生活細節，被稱為「帝王級別」的待遇，引發眾怒。截至截稿前，恒大尚未證實這份清單的真實性。

綜合媒體報導，一份「恒大集團各級領導客史紀錄總表」在網路上流傳，內容包括高管們的私人生活癖好，例如恒大集團董事局主席許家印被記載指出，他在酒店時不喜歡碰到路人，所以「走到哪電梯就要控制到哪」，除了秘書保鏢、私人管家以外，其他閒雜人等都不能靠近他，紀錄還特別註明尤其是男性不能接近他。

許家印還被寫道「抽雪茄、只吃進口水果、洗護用品要貼上標籤、進浴室前要先準備好防滑拖鞋、每天都要洗衣服、夏天冷氣要開到18度」等私人生活癖好。

中國社交平台盛傳恒大集團許家印日常出行需要的注意事項。（取材自微博）

除了許家印，表單上還有許家印的兒子、恒大地產集團副總裁許騰鶴，他的特殊要求包含不能說他的中文姓名、房間電話線要拔掉勿擾、保鑣要三人；SPA人員在服務前，要先沐浴更衣、更換拖鞋。另外也有高管的備註中寫著，若入住溫泉中心，要挑選形象氣質較佳的技師，還要做好「客房服務」的準備。

一份紀錄接待恒大集團高管的注意事項在網路上流傳。（取材自微博）

這份羅列恒大集團總部、地產、旅遊、酒店、汽車 、恒大寶等公司高管的奢華生活細節的文件，引發中國網民眾怒，紛紛砲轟「驕奢淫逸的公司，不倒閉才怪」、「還以為繁花似錦，其實已腐朽」、「一個公司腐化到什麼程度，才會有這麼多特權階層」。

恒大集團目前表內負債已達1.9兆人民幣（約2947億美元），再加上表外負債，合計恐達3兆人民幣。