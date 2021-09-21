英媒：官方接管恒大 將是最後辦法

恒大高層呼籲銀行延長貸款期。(路透)

中國房地產 龍頭恒大集團深陷債務危機，股價跌落至10年新低，拖累地產和金融板塊。專家認為恒大倒台不至於重演「李曼時刻」，但外界對於中國官方為何「坐視不管」發出質疑。對此，英國金融時報引述兩名恒大高層指出，該集團業務可能被地方政府和大型國有開發商按地區接管，但此複雜的救援將是最後的辦法。

金融時報援引一位恒大管理高層稱，銀行必須延長恒大的貸款期。倘若銀行停止雙方合作，集團將立即倒閉，並指政府不一定能處理大量未完成的地產項目及應對散戶投資者。

投資者日前圍堵恒大總部，手持「還我血汗錢」標語抗議。有老人下跪，要求會見恒大高層。（視頻截圖）

日前一位農民銀行高管指出，該行已對恒大的部分貸款作出損失撥備；而恒大另外兩大借款人也是兩家上市公司的民生銀行及中信銀行已準備好對該公司短期借貸進行展期。

中國恒大20日股價大跌10.24%，收在港幣2.28元，成為十年新低，較一年前高點每股港幣20.25元縮水88%。旗下中國恒大、恒大汽車、恒大物業、恒騰網路皆重挫。

旅美經濟學者秦偉平告訴自由亞洲電台，他認為恒大早就已經破產 ，現在是茍延殘喘。如果官方宣告恒大破產，至少有幾家銀行也會宣告破產。「恒大近2兆人民幣的壞帳裡應該有銀行要承擔責任，甚至有些行長要抓捕」。

政府為何不救？「救1家，還有幾千家」

秦偉平認為，中國房地產企業的前十名，包括後面的融創、富力都負債累累，政府已經回天無力，救恒大反而動搖國本，正好可以借此收緊資源。「如果僅僅是恒大出問題，應該會傾舉國之力救它。但是現在救了一家恒大，以後還有幾百、幾千家企業等著」。中國政府如果把錢用到不可能完成的任務，之後會影響政權穩定。

美國投行李曼兄弟2008年倒閉引發全球市場癱瘓。有專家認為恒大倒台應不至於重演「李曼時刻」，有望在主管機關與銀行火速處理下獲得平息，不致釀成系統性風暴。

獨立時評人士田北銘稱，房地產行業主要是在中國國內循環，產生的國際影響沒有國內影響大，可能會拉低國際評級機構對中國的信用評級。如果恒大倒閉，中國房地產發生危機，一定會發生經濟和就業危機，還有對消費的打擊，中國人70%、80%財富都在房地產。

田北銘強調，中央現在需要刺破房地產泡沫，忍痛進行經濟轉型。中國政府沒有可能去為一家民企兜底，恒大必須破產或者重組。