年底前補稅可從輕處罰 中國藝人第二波補稅潮來了

鄭爽被要求補稅。(取材自微博)

繼整治失德藝人、粉絲圈亂象之後，中國 官方再出手整肅演藝圈，這次由國家稅務總局祭出「查稅令」，加大對明星藝人、網絡主播成立的個人工作 室和企業的稅收管理，今（2021）年底前補報逃漏稅者可從輕或免處罰。專家預估年底前將迎來第二波明星、網紅主播補稅 潮。

中國自明星范冰冰在2018年因逃漏稅被連補帶罰8億元（人民幣，下同）後，同一年，多部門聯合開展規範影視行業稅收秩序工作，明星們當年自查申報補稅高達逾117億元。今年鄭爽也遭追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。今年這波「查稅令」是國家稅務總局再度將查稅矛頭鎖定明星藝人。

每日經濟新聞報導，為貫徹落實中宣部「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」有關要求，國家稅務總局辦公廳近日發出通知，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理，對明星藝人、網絡主播成立的個人工作室和企業，輔導其依法依規建帳建制，並採用查帳徵收方式申報納稅。

通知並要求，要定期開展對明星藝人、網絡主播的「雙隨機、一公開」稅收檢查，對存在涉稅風險的明星藝人、網絡主播進行一對一風險提示和督促整改。

值得注意的是，通知表示，對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的明星藝人、網絡主播，可以依法從輕、減輕或者免予處罰。

報導引述多位財稅專家預計，這道「查稅令」今年底之前會迎來第二波明星、網紅主播補稅潮。也有專家認為，這波查稅令或能杜絕明星藉工作室避稅行為。

中國藝人范冰冰被爆逃漏稅引發巨大風波 。（中央社檔案照片）

第一財經報導，目前收入動輒百萬、千萬甚至過億元的明星、網紅，很容易適用最高邊際稅率45%。中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，為規避過高的個稅，明星等通過設立工作室，多數以個人獨資企業、合夥企業、個體工商戶等形式，適用最高35%個稅稅率，這相比45%稅率有明顯降低。

施正文表示，不少明星成立工作室，正可將個人或家庭等消費都算到企業中，甚至虛開發票，從而降低稅負。此前就有不少明星把空殼公司設在如霍爾果斯等避稅地。預計未來這方面監管會持續加強。

復旦大學經濟學院稅務專業學位行業導師汪蔚青表示，「今年底前肯定會有一波明星補稅潮。這次查稅是針對明星、網紅主播2020年個稅辦理情況，由於去年個稅彙算在5月底已經結束，明星等補稅還需要繳納滯納金。」