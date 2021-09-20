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中國疫苗接種 突破11億人

中國新聞組／北京20日電
中國疫苗接種總人數達11億84.2萬人，占總人口78%。（美聯社）
中國疫苗接種總人數達11億84.2萬人，占總人口78%。（美聯社）

截至9月18日，中國累計接種新冠疫苗21億7404.3萬劑次，疫苗接種總人數達11億84.2萬人，其中已完整接種10億2220.7萬人，接種總人數占總人口78%。中國接種疫苗總劑次和覆蓋人數均居全球首位。

綜合媒體報導，中國是在2020年12月15日正式啟動重點人群疫苗接種工作；2021年3月下旬開始，加快推進全人群免費接種迄今。

對於接種疫苗後產生的不良反應，官方稱一般反應占40%，異常反應及嚴重過敏反應通常不會導致嚴重後果或經救治無嚴重後果，未涉及是否有注射疫苗導致死亡的相關數據。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶說，接種的人越多，疫苗起到的保護作用越大，將為控制新冠肺炎疫情流行奠定基礎。

繼暑假優先對12至17歲未成年人口接種疫苗後，中國官方近期已下令開打加強針（第3劑），要求各省市區從9月下旬開始，按照間隔6個月的時間要求，對已完成兩劑次滅活疫苗接種的18至59歲重點人群，進行加強免疫。

但面對福建本輪疫情，天津中醫藥大學校長張伯禮表示，暴露出12歲以下兒童是當下疫情防控的薄弱點。

疫苗 中國 疫情

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