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福建本土疫情延燒 多地取消中秋假期

中國新聞組／北京20日電
福建本土病例延燒，泉州漳州取消中秋假期。（取材自澎湃新聞）
福建本土病例延燒，泉州漳州取消中秋假期。（取材自澎湃新聞）

中國19日新增66宗新冠肺炎確診，當中43宗屬本土病例，全部在福建，其中廈門市39宗，莆田4宗；其餘23宗是境外輸入病例。國務院副總理孫春蘭18、19日在福建省廈門、莆田、泉州指導疫情防控，她強調發動群眾創建「無疫」小區，用「快刀」斬斷疫情傳播鏈。

綜合媒體報導，福州市發布關於中秋假期重要通告。通告要求，福州全市各級黨政機關幹部、事業單位和國有企業職工要帶頭在福州市內過節，原則上不得外出。倡導市民就地過節，非必要不得離開福州市。

泉州和漳州也宣布取消中秋假期，正常上班，各級各部門嚴格24小時專人值班和領導幹部在崗帶班等制度。

自9月20日（含）起，廈門出港的國內航班也取消，9月20日起廈門至外地的火車票也已顯示無餘票，但由外地至廈門的火車票仍可購買。

另外，廈門所有景區暫停對外開放，並發出通告決定全市居民小區(村)閉環管理，非必要不得外出；所有公園、景區、室內外體育場館、娛樂遊樂場所等公共營業場所暫停對外開放。

鼓浪嶼各景點均關閉，前往鼓浪嶼的輪渡已暫停網上售票。

報導指出，經過流調溯源，專家分析廈門疫情起源是外市輸入病例，在工廠等人群密集場所暴發和擴散，在首次報告病例前已經傳播2~3代，導致疫情嚴峻和復雜。對陽性樣本進行基因測序後，檢出28份樣本，均為Delta變異株，且高度同源，屬於同一傳播鏈條。

疫情 國務院 中國

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