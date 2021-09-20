避免淪查稅箭靶 700藝人工作室註銷

國家稅務總局最新的通告，要嚴查藝人稅收情況。（取材自環球網）

不少中國明星近年設立了各種工作 室避稅，如今在官方「查稅令」下，多位明星陸續註銷工作室，避免成為被查稅的箭靶。據統計，註銷潮已有兩波，今年迄今已有逾700家藝人經紀相關企業被註銷。專家分析，如果演藝圈健康納稅體系未能構建，不排除會有第三波註銷潮。

紅星新聞報導，藝人成立工作室除為更方便進行演藝活動，另一方面則是為了「避稅」。這波明星工作室註銷潮，就是一場名為「避稅」的遷徙。前有范冰冰 ，後有鄭爽 ；遷徒地點從霍爾果斯，到海南、江蘇。明星大量註冊公司，又扎堆註銷，這樣的循環，已發生了兩次。

第一波明星工作室「註銷潮」是在2018年，當年5月，藝人范冰冰被曝出簽署「陰陽合同」和偷稅漏稅，從6月開始，多地出現影視公司「註銷潮」。當時，被視為「稅務窪地」的霍爾果斯，有超過100家企業被註銷，其中包括徐靜蕾、馮小剛等多位知名藝人的關聯企業。

第二次註銷潮是在今年4月，藝人鄭爽因涉嫌偷逃稅款被上海市稅務局依法調查，眼見娛樂圈正面臨「稅務最強監管」，明星們就開始扎堆註銷自己名下的公司。截至8月31日，今年已有660餘家藝人經紀相關企業被註銷。目前可能已超過700家，包括林心如、虞書欣、賈乃亮、劉雨昕等藝人。

「與其說是註銷，不如說是搬遷。」報導引述業內人士透露，2018年後，一大批影視公司、明星工作室從霍爾果斯、無錫、橫店等地撤離並轉移。此次註銷潮也是如此，隨著2017年年底起，霍爾果斯免稅政策門檻提高，明星工作室這波紛紛投向有著稅收優惠的海南、江蘇等地。

報導說，天眼查顯示，2021年以來海南新成立的影視文化企業共有3497家；而在江蘇省徐州市北部的縣級市新沂，陸續註冊近1200家不乏知名藝人工作室在內的影視文化類市場主體。

中新經緯引述上海漢盛律師事務所高級合夥人李旻表示，從單位犯罪角度而言，只要單位確實構成逃稅罪，無論單位仍存續還是已註銷，都會追究相關人員的刑事責任。肅清圈內逃稅漏稅的亂象，構建演藝圈健康的納稅體系才是根本之道。