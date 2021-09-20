我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

避免淪查稅箭靶 700藝人工作室註銷

中國新聞組／北京20日電
國家稅務總局最新的通告，要嚴查藝人稅收情況。（取材自環球網）
國家稅務總局最新的通告，要嚴查藝人稅收情況。（取材自環球網）

不少中國明星近年設立了各種工作室避稅，如今在官方「查稅令」下，多位明星陸續註銷工作室，避免成為被查稅的箭靶。據統計，註銷潮已有兩波，今年迄今已有逾700家藝人經紀相關企業被註銷。專家分析，如果演藝圈健康納稅體系未能構建，不排除會有第三波註銷潮。

紅星新聞報導，藝人成立工作室除為更方便進行演藝活動，另一方面則是為了「避稅」。這波明星工作室註銷潮，就是一場名為「避稅」的遷徙。前有范冰冰，後有鄭爽；遷徒地點從霍爾果斯，到海南、江蘇。明星大量註冊公司，又扎堆註銷，這樣的循環，已發生了兩次。

第一波明星工作室「註銷潮」是在2018年，當年5月，藝人范冰冰被曝出簽署「陰陽合同」和偷稅漏稅，從6月開始，多地出現影視公司「註銷潮」。當時，被視為「稅務窪地」的霍爾果斯，有超過100家企業被註銷，其中包括徐靜蕾、馮小剛等多位知名藝人的關聯企業。

第二次註銷潮是在今年4月，藝人鄭爽因涉嫌偷逃稅款被上海市稅務局依法調查，眼見娛樂圈正面臨「稅務最強監管」，明星們就開始扎堆註銷自己名下的公司。截至8月31日，今年已有660餘家藝人經紀相關企業被註銷。目前可能已超過700家，包括林心如、虞書欣、賈乃亮、劉雨昕等藝人。

「與其說是註銷，不如說是搬遷。」報導引述業內人士透露，2018年後，一大批影視公司、明星工作室從霍爾果斯、無錫、橫店等地撤離並轉移。此次註銷潮也是如此，隨著2017年年底起，霍爾果斯免稅政策門檻提高，明星工作室這波紛紛投向有著稅收優惠的海南、江蘇等地。

報導說，天眼查顯示，2021年以來海南新成立的影視文化企業共有3497家；而在江蘇省徐州市北部的縣級市新沂，陸續註冊近1200家不乏知名藝人工作室在內的影視文化類市場主體。

中新經緯引述上海漢盛律師事務所高級合夥人李旻表示，從單位犯罪角度而言，只要單位確實構成逃稅罪，無論單位仍存續還是已註銷，都會追究相關人員的刑事責任。肅清圈內逃稅漏稅的亂象，構建演藝圈健康的納稅體系才是根本之道。

工作 鄭爽 范冰冰

上一則

憂恒大倒 多家銀行急做風控 恒大打折賣房成果難料

下一則

網傳召開投資人大會 恒大闢謠：文件偽造

延伸閱讀

中國查藝人逃漏稅 逾660工作室已註銷

中國查藝人逃漏稅 逾660工作室已註銷
鄭爽個人及工作室帳號被封 微博「查無此人」

鄭爽個人及工作室帳號被封 微博「查無此人」
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在
鄭爽、吳亦凡都合作過 男星「精準踩雷」8年作品被消失

鄭爽、吳亦凡都合作過 男星「精準踩雷」8年作品被消失

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清