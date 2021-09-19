我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒：AUKUS細節在G7上商定 馬克宏全不知情

湯匙越獄一場空 以色列捉回最後2名巴勒斯坦逃犯

美媒：越南疫情慘 美企產能回流中國 嘆像「坐過山車」

 中國新聞組／北京19日電
越南疫情緊繃，多個工業園區關閉並對工人進行集中檢測。(取材自觀察者網／越南媒體)
越南疫情緊繃，多個工業園區關閉並對工人進行集中檢測。(取材自觀察者網／越南媒體)

變種病毒Delta疫情衝擊疫苗接種率僅有4%的越南美國石英財經網16日指出，當地的工廠被迫關門歇業導致產能驟降，使得許多外企考慮回流中國。美國鞋業品牌Designer Brands的CEO羅林斯說，想想為離開中國付出了多少努力，可如今能獲得商品的地方之一就是中國，「每個人都在坐過山車」。

觀察者網報導，在過去幾年裡，許多外國企業逐步將製造業務從中國向周邊的東南亞國家遷移，越南則是其中最為熱門的目的地之一。但在疫情衝擊下，產能驟降對品牌的銷售產生影響。德國運動用品商愛迪達（adidas）就宣稱，越南工廠的生產延遲將讓該公司今年銷售額下降6億美元。

美國商業新聞網站石英財經網16日發表題為「越南新冠疫情暴發正推動製造業回流中國」的文章，稱許多美國企業高管擔心自己的公司可能喪失生產能力，部分企業已開始推動產能回遷到中國。

對外國企業而言，在華重建供應鏈必須先克服設備和貨物轉運的物流障礙，這一過程往往成本高昂且耗費時間。他們還需要考慮美國對中國出口商品徵收關稅的問題。

但疫情衝擊帶來的產能不足問題，讓更多的企業別無選擇。

美國家具商LoveSac的CEO肖恩·納爾遜（Shawn Nelson）坦言，該公司不得不把生產從越南遷移至中國，以確保商品能有足夠的庫存。美國防護服裝商雷克蘭公司CEO查爾斯·羅伯森（Charles Roberson）日前指出，該公司已經聘請新的高管幫助企業在幾周時間將產能從越南轉移到中國。

石英財經網分析稱，從許多外國企業的角度來看，把生產遷回到中國無疑是「最不差」的選項，因為聖誕節等假日購物季即將到來，這些企業不得不設法提高產量。

石英財經網報導截圖。(取材自觀察者網)
石英財經網報導截圖。(取材自觀察者網)

中國 美國 越南

上一則

加媒：美傳與孟晚舟商談 認罪、付罰款終止引渡

下一則

拜登「實力地位」論 習近平首度表態否定

延伸閱讀

美中貿易戰 進入新回合

美中貿易戰 進入新回合
中媒：中國恐怕得把核彈頭瞄準澳洲 因AUKUS聽命美國

中媒：中國恐怕得把核彈頭瞄準澳洲 因AUKUS聽命美國
越南部分工廠將恢復營運

越南部分工廠將恢復營運
疫情拉高越南咖啡價 惠譽：明年續漲

疫情拉高越南咖啡價 惠譽：明年續漲

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
神學士拿下阿富汗政權後，該國大量民眾出逃，圖為在巴基斯坦與阿富汗邊境口岸多爾哈姆，等待過境的民眾。(新華社)

西方改造無效? 中國面臨「3失敗國」邊患

2021-09-11 02:20
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
網傳「女模特穿泳裝送香菸」現場。（視頻截圖）

成都釣魚場找「釣模」攢人氣 穿泳裝發菸

2021-09-12 10:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對
大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點