美媒：越南疫情慘 美企產能回流中國 嘆像「坐過山車」

越南疫情緊繃，多個工業園區關閉並對工人進行集中檢測。(取材自觀察者網／越南媒體)

變種病毒Delta疫情衝擊疫苗接種率僅有4%的越南 ，美國 石英財經網16日指出，當地的工廠被迫關門歇業導致產能驟降，使得許多外企考慮回流中國 。美國鞋業品牌Designer Brands的CEO羅林斯說，想想為離開中國付出了多少努力，可如今能獲得商品的地方之一就是中國，「每個人都在坐過山車」。

觀察者網報導，在過去幾年裡，許多外國企業逐步將製造業務從中國向周邊的東南亞國家遷移，越南則是其中最為熱門的目的地之一。但在疫情衝擊下，產能驟降對品牌的銷售產生影響。德國運動用品商愛迪達（adidas）就宣稱，越南工廠的生產延遲將讓該公司今年銷售額下降6億美元。

美國商業新聞網站石英財經網16日發表題為「越南新冠疫情暴發正推動製造業回流中國」的文章，稱許多美國企業高管擔心自己的公司可能喪失生產能力，部分企業已開始推動產能回遷到中國。

對外國企業而言，在華重建供應鏈必須先克服設備和貨物轉運的物流障礙，這一過程往往成本高昂且耗費時間。他們還需要考慮美國對中國出口商品徵收關稅的問題。

但疫情衝擊帶來的產能不足問題，讓更多的企業別無選擇。

美國家具商LoveSac的CEO肖恩·納爾遜（Shawn Nelson）坦言，該公司不得不把生產從越南遷移至中國，以確保商品能有足夠的庫存。美國防護服裝商雷克蘭公司CEO查爾斯·羅伯森（Charles Roberson）日前指出，該公司已經聘請新的高管幫助企業在幾周時間將產能從越南轉移到中國。

石英財經網分析稱，從許多外國企業的角度來看，把生產遷回到中國無疑是「最不差」的選項，因為聖誕節等假日購物季即將到來，這些企業不得不設法提高產量。