拜登「實力地位」論 習近平首度表態否定

2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時任美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

中國 國家主席習近平 17日發表談話表示，解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌。有分析指出，這是習近平首次公開否定美國 總統拜登近來從「實力地位」出發和中國對話的策略；若美國不調整這項策略，中國短期內不太可能答應舉行中美元首會晤。

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習近平是17日在上海合作組織（SCO）成員國元首理事會第21次會議上發表上述談話。習近平在會上還暗批美國：「我們要堅定制度自信，絕不接受教師爺般頤指氣使的說教」。習近平當天並強調了國際多邊主義，反對打著所謂「規則」、「旗號」破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。

多維新聞分析指出，習近平以上談話，是首次在公開場合針對「實力地位」表態，也間接回應了拜登從「實力地位」出發和中國對話的策略。很顯然，對於拜登的這一外交策略，習近平持否定態度。

而在習近平表態之前，中共中央政治局委員楊潔篪以及外長王毅也已多次否定拜登這一對華路線。包括今年3月在阿拉斯加舉辦的中美高層戰略對話首日，楊潔篪在開場白中就對美方官員直說，美國沒有資格在中國面前說從實力地位出發和中國談話。

分析指出，拜登從「實力地位」和北京對話的目的，就是為了「不讓中國制定規則」，從而捍衛「基於規則」的國際秩序。但美國所強調的「規則」是以美國自身利益為準的規則設計，「實力地位」之說實際上是美國霸權思維的一種外在表現，拒絕和中國平起平坐地看待和解決問題，並且以所謂的盟邦理念施壓北京。

習近平這番公開表態，不但否定了拜登政府「實力地位」和「規則」之說，還間接批評了拜登政府延續的對華貿易戰、關稅戰和科技戰，以及其當前所推行的價值觀外交路線。

分析稱，拜登政府半年多來一直盤算在對歐亞的盟邦外交之後，順理成章地開展和中國的對話，包括和習近平的元首會談。但從習近平的表態來看，如果美國拒絕改變「實力地位」等策略，中國短期內不太可能答應美國有關中美元首會晤的要求。

分析指出，目前看來，拜登政府不僅在「實力地位」策略上行不通，僅通過氣候問題對話穩定和管控中美關係，也是不現實的。尤其在美國促成新的美英澳安全協議之後以及籌備美日印澳四方安全對話元首會晤之際，白宮能否如願在20國集團峰會之際促成中美元首會晤，還很難說。