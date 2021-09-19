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加媒：美傳與孟晚舟商談 認罪、付罰款終止引渡

中國新聞組／北京19日電
加媒引述消息人士說法報導，美司法部正與孟晚舟的律師討論認罪協議，讓她得以返回中國。（路透）
加媒引述消息人士說法報導，美司法部正與孟晚舟的律師討論認罪協議，讓她得以返回中國。（路透）

加拿大被捕的中國華為副董事長孟晚舟引渡案有進展。有消息稱，美方開出條件，若果孟晚舟認罪和交巨額罰款，美方準備終止引渡要求和刑事程序，讓孟晚舟可以返回中國。對上述消息，華為和美國司法部均未見回覆媒體提問。

孟晚舟的引渡聆訊在上個月結束，加拿大卑斯省最高法院定在10月21日公布裁決日期。

自由亞洲電台引述加拿大「環球郵報」報導稱，美國恢復與華為以及她的代表律磋商延期起訴協議（Deferred-Prosecution Agreement，DPA）。美國司法部和華為以及孟晚舟的律師團隊重新商討認罪協議，要求孟晚舟認罪以及支付巨額罰款，以換取美國終止對她的引渡申請以及撤銷刑事訴訟，她將可返回中國。

報導稱美方與孟晚舟一方已經談判了數星期。去年12月，亦有過同類商討，但孟晚舟當時拒絕達成協議。

至於在孟晚舟在加拿大被捕後，遭到中方扣押的加拿大公民史佩弗和前外交官康明凱，報導稱討論不涉及兩人，他們是否獲釋牽涉中國政府。即使孟晚舟獲准離開加拿大，兩人很大機會不會即時獲釋放。

孟晚舟案爭議多時，2018年12月，孟晚舟在過境加拿大時將被拘捕。她被指涉嫌在華為與伊朗的業務往來上誤導滙豐銀行，令滙豐可能違反美國對伊朗的制裁，美國要求引渡孟晚舟到當地受審。

對此，中方則強調引渡案是徹頭徹尾的政治事件，批評加方無視美國的政治圖謀，淪為美方政治迫害的幫兇。

孟晚舟 美國 加拿大

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