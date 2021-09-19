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中申請入CPTPP 澳開2條件：停止貿易制裁、恢復對話

編譯周辰陽、李京倫／綜合報導
澳洲貿易部長特漢示，澳洲將反對中國爭取加入CPTPP，直到中方停止貿易打擊澳方出口與恢復兩國部長級接觸為止。(路透)
澳洲貿易部長特漢示，澳洲將反對中國爭取加入CPTPP，直到中方停止貿易打擊澳方出口與恢復兩國部長級接觸為止。(路透)

中國16日正式申請加入世界最大貿易協定「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，澳洲將反對中國爭取加入CPTPP，直到中方停止貿易打擊澳方出口與恢復兩國部長級接觸為止。

澳聯社報導，中國申請加入CPTPP，但入會將需要CPTPP全體會員的一致支持。特漢指出，直到北京就既有貿易協定與世貿組織承諾的「合規紀錄」（Track Record of Compliance）說服CPTPP會員前，中國都無法加入。

特漢表示，這是一個要求北京恢復跟坎培拉高層對話的過程。

據報導，北京與坎培拉的初步磋商破局後，澳洲已在世貿組織就中國強制實施的葡萄酒與大麥出口限制提出爭議。特漢告訴媒體，「CPTPP締約方也會想要確信，加盟候選國將真誠地根據協定完全履行承諾。正如我們已向中國傳達的，這些是需要部長級參與的重要事務」。

另外，美國、英國和澳洲16日宣布建立戰略夥伴關係聯盟AUKUS，首要目標是協助澳洲打造核動力潛艦艦隊。

俄羅斯衛星通訊社引述中國環球時報，一位不願具名的「中國高級軍事專家」指出，中國可能會把澳洲視為核威脅，因為核動力潛艦可能搭載美國或英國提供的核彈頭。

這名專家指出，這會使澳洲成為核打擊的可能對象，因為中國和俄羅斯等核武國家，直接受到為美國戰略需求服務的澳洲核潛艦威脅。

中國 澳洲 美國

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