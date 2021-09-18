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習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

記者陳言喬／即時報導
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

中國國家主席習近平9月17日在上海合作組織（SCO）成員國元首理事會第21次會議上講話時提到，解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌。

有分析指出，這是習近平首次在公開場合針對美國近來屢屢提及「實力地位」的表態，也是間接回應並否定美國總統拜登從「實力地位」出發和中國對話的策略。

在此之前，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪以及國務委員兼外長王毅也多次否定拜登政府這一對華路線。3月19日，在美國阿拉斯加舉辦的中美高層戰略對話首日，楊潔篪在開場白就對美國國務卿布林肯和國安顧問沙利文在內的美方官員強硬表示，美國沒有資格在中國面前說從實力地位出發和中國談話。

從阿拉斯加高層戰略對話，到美國總統氣候特使柯瑞的天津會談，「實力地位」和「規則」是美國對中國對話的基本元素。

但中國學者指出白宮「實力地位」之說，實際上是美國霸權思維的一種外在表現，拒絕和中國平起平坐地看待和解決問題，並以多項圍堵措施施壓北京，包括最近與英國、澳洲共組的新軍事聯盟。

習近平9月17日還暗批美國：「我們要堅定制度自信，絕不接受教師爺般頤指氣使的說教」。他說，要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政，要把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

習近平還強調國際多邊主義。要踐行真正的多邊主義，反對打著所謂「規則」、「旗號」破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。

習近平的這些說法都在否定拜登政府「實力地位」和「規則」之說，而且還間接批評拜登政府延續的對華貿易戰、關稅戰和科技戰，以及其當前所推行的價值觀外交路線。

美國 中國 習近平

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