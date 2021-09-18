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福建疫染第4市 漳州凌晨急發通告禁離境

記者戴瑞芬／綜合報導
福建莆田爆發疫情，疾控人員在疫調時提醒對方說大聲一點，講普通話。（新華社）
福建莆田爆發疫情，疾控人員在疫調時提醒對方說大聲一點，講普通話。（新華社）

福建漳州市台商投資區16日再爆新冠疫情確診案例， 漳州也是繼莆田、泉州、廈門後，福建第4個淪陷城市，福建累計8天本土陽性感染已達272例。

福建疫情擴散，漳州凌晨緊急發通告，市民非必要不離漳。中秋、雙十一消費高峰期就要來臨，但封區管制下製造工廠原料進不來，產品出不去，鞋服工廠首當其衝，旅遊業也全面停擺，長假商機泡湯。

福建省衛健委昨天通報：本輪疫情自10日至17日8天，本土陽性感染已達272例，其中確診病例263例（莆田市160例、泉州市18例、廈門市84例、漳州市1例），9例無症狀感染者均在莆田市。

漳州市台商投資區16日出現確診病例後，17日啟動全區核酸檢測，並對患者所在小區進行封控管理，展開12.9萬人全員核酸檢測。台商投資區總人口近25萬人，已採樣12.9萬人的檢測結果均為陰性。但衛健委研判：目前福建疫情處於上升期，形勢十分嚴峻。

福建是鞋服製造和國際品牌代工重鎮，由於疫情擴散，當地工廠風聲鶴唳。每日經濟新聞報導，莆田市鞋業協會秘書長王德春指出，儘管生產線盡量保持正常開工，但問題是原料進不來，而產品也出不去。

貨車司機出廠出省，就被當地隔離，短期無法返程，造成物流中斷。福建當地廠商原本希望能趕上中秋、雙十一消費高峰期趕工出貨，如今全被積壓在貨倉。業者估計，封區持續物流不暢，最多還能維持一周左右。等疫情穩定，物流恢復可能需要25天。

除了鞋服製造業，重創的還有旅遊業。央視新聞報導，文化和旅遊部17日對福建省全省跨境跨區旅遊全面「熔斷」，要求福建全省旅行社及在線旅遊企業，暫停經營跨省團隊旅遊及機票與酒店業務。

疫情 檢測 投資

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