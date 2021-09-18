無奈遭網暴 莆田疑似首號病例：不知為何感染

福建莆田疫情仍未受控制，近日為市民加強進行核酸檢測。（取材自莆田新聞）

在福建本輪疫情 當中，被初步判定是疫情源頭的新加坡 入境人員林某傑，自10日確診後，即不斷接到很多罵他全家「該死」的騷擾電話和短信，還被網暴。林某傑說，他一直按要求進行隔離，完全想不通自己為何被感染。「被罵覺得很委屈，希望大家對我的家人多一些理解和包容」。

莆田疑似源頭病例至今想不通為何被感染，他本人目前還在莆田當地的定點醫院隔離。(取材自極目新聞)

儘管中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶日前稱初判該名病例（林某傑）有非常大可能性是在隔離期間感染上的，林某傑仍被許多人認為是疫情「源頭」，自他10日確診後，就有網民傳播他和家人的信息，包括手機號碼，他稱自己從此受網暴。

「對方打過來就是一頓罵，說得很難聽，說什麼『在國外待著死回來幹嘛』、『幹嘛要過來害人』」之類的；有收到一些短信攻擊我孩子的，罵我兒子該死什麼的。基本天天有人罵」，極目新聞、澎湃新聞引述林某傑說，前幾天他甚至不敢看新聞底下的評論。

林某傑說，為了賺錢養家，他在新加坡從事醫藥行業工作五年，以前每個月可賺一萬多塊（人民幣，下同），最近這一兩年掙不了多少錢，他辭職回國，回國前在新加坡接受了核酸檢測 為陰性。

8月4日搭機在廈門落地後到酒店集中隔離14天後，再被當地接到酒店再次隔離7天。他說，隔離的21天裡，他做了9次核酸檢測，均為陰性。8月25日，林某傑結束隔離，回到家中。

「我也不知道為何被感染，隔離期間，我不能出去，只能呆在酒店裡面，每天會有人專門送餐上門按照要求隔離了，還被檢測出陽性，自己完全想不通」，林某傑說。

林某傑有一對兒女就讀於楓亭鎮舖頭小學，妻子在協勝鞋廠工作。回家後，林某傑沒有外出，除了5日，一家四口去了泉州市的丈母娘家吃飯。10日這天舖頭小學核酸檢測發現兩個孩子陽性，接著林某傑的兒子也被檢測為陽性，林家全被帶走隔離。12日的核酸檢測中，林某傑一家人均為陰性，林某傑全家現在定點醫院進行隔離治療。

「造成現在的局面，大家有抱怨可以理解，但這也不是我的錯，被罵覺得很委屈」，林某傑說，「如果我真的是源頭，肯定是我的不好，向大家道歉」。他表示，傑希望專家能把這個事情調查清楚，「確實我們一家人也挺無辜的」。