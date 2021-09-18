恒大剩下3條路 胡錫進：不是雷曼兄弟翻版

環球時報總編輯胡錫進稱，恒大即便破產，也非雷曼兄弟翻版。（歐新社）

背債2兆元（人民幣，以下同，約3090億美元）的中國 恒大集團，下周還有8000萬美元的債券需要付息，這家「大而不能倒」的企業面臨生存危機。路透分析，恒大眼前有三條路可選：狼狽倒閉造成深遠影響、有序倒閉、或是由政府出面救助，不過第三種可能性相對較低。

「環球時報」總編輯胡錫進表示，並不認為恒大一旦破產，有可能成為「如雷曼兄弟倒閉的系統性金融風暴導火索」。他強調，中國並不存在發生次貸危機的基本形勢，中國購房自備款的比率很高，二套房的自備款比例尤其高，與美國當時的情況截然不同。

胡錫進在其個人微博帳號上稱，一旦問題「爆雷」，出事企業不能有自己「大到不能倒」的僥倖，必須有能力以市場方式自救。

他又表示，中國官方不會給企業出難題，故意置企業於困境，當企業正常經營遭遇市場逆風時，國家也會以規範的方式盡量幫忙紓困 。然而，國家需要對行業開展規範化調整時，也不會因為有的企業問題嚴重而投鼠忌器，對它們刻意遷就和保護。

恒大集團旗下的財富管理平台「恒大財富」上演兌付危機令事態急遽惡化。路透報導，從去年6月底至今，一些金融機構已在壓降恒大風險；不過，風險處置的難點在於「涉眾」，其自身兜售的理財產品及「供血」的金融機構發行理財產品的購買人、供應鏈上下游中小企業，和尚未交付建案的眾多購房者。

恒大財報顯示，截至今年6月末，中國恒大總資產為人民幣2.38兆元，較上年同期增加1,710億元；總負債1.97兆元，較上年同期減少161億元。資產規模和負債規模均位列各大房企首位。

中國恒大負債1.97兆元，一般人很難去想像這個數字是個什麼概念；2020年廣東省一般公共預算收入為1.29兆元，領先中國各省市，這個數字距離恒大的負債總額還有一段滿大的差距。

熟悉中國監管的人士表示認為，恒大目前的情況並不適合公共資金介入提供救助；一種可能的處置方式是，通過出售部分資產先行保障涉及公眾債權，銀行、信託等金融機構的債權再視情況兌付或者重組 。

路透從接近監管層的人士獲悉，中國金融監管部門已在協調恒大相關事宜，但尚不清楚具體方案。專家指出，走向重整或重組只是時間問題。

騰訊網「節點財經」指出，恒大要度過目前這場危機，勢必有一場硬仗要打；無論在消費市場還是資本市場，或輿論環境，恒大都已經沒了退路。「用資產換時間，留給恒大的時間還有多少，恐怕就要看它的資產處置速度了。」