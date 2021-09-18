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習近平首談阿富汗 提供人道主義、抗疫更多幫助

中國新聞組／北京18日電
中國國家主席習近平在北京以視頻方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議併發表重要講話。（新華社）
中國國家主席習近平在北京以視頻方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議併發表重要講話。（新華社）

中國國家主席習近平昨天在上海合作組織成員國元首理事會會議上，首次公開談及阿富汗局勢，他呼籲各成員國應該用上合組織等平台，引導阿富汗搭建廣泛包容的政治架構，奉行穩健溫和的內外政策，嚴厲打擊「東伊運」等「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義、宗教極端勢力）。

中央社引述新華社報導，習近平表示，要及時推動阿富汗局勢儘快平穩過渡、向阿富汗提供人道主義和抗疫支持，中方已宣布儘快發運一批緊急援助物資，並將持續提供更多力所能及的幫助。他也認為要和阿富汗各方展開接觸對話。

他表示，阿富汗當前面臨不少困難和挑戰，上海合作組織和集體安全條約組織成員國都是阿富汗近鄰，大家是命運共同體，也是安全共同體。關鍵時刻應該共同發揮作用。

他說，要在尊重阿富汗主權、獨立、領土完整前提下，讓阿富汗各族人民自主掌握國家前途命運。上海合作組織和集體安全條約組織堅持政治解決阿富汗問題的大方向，推動阿富汗止亂回穩，走上和平重建道路，最終實現本地區普遍安全、共同安全、合作安全、持久安全。

習近平還說，「作為阿富汗困難局面的始作俑者，某些國家更應該吸取既往教訓，對阿富汗未來發展承擔應盡責任」。

美國8月30日完成從阿富汗撤軍行動，阿富汗民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）迅速取代占領，外界關注中國在阿富汗新局勢中扮演的角色。

神學士於9月7日成立阿富汗新政府後，中國國務委員兼外長王毅隨即在8日宣布，將緊急提供價值人民幣2億元的糧食、越冬物資、疫苗和藥品給阿富汗，其中包括首批300萬劑COVID-19疫苗。此外，中國也多次釋放周邊國家應幫助阿富汗融入區域合作的訊息。

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