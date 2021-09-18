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諷美霸權霸凌 習近平：要踐行真正的多邊主義

中國新聞組／北京18日電
中國國家主席習近平在北京以視頻方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議併發表重要講話。（新華社）
中國國家主席習近平在北京以視頻方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十一次會議併發表重要講話。（新華社）

中國國家主席習近平17日下午，在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第21次會議。他不點名的批評美國在國際上推行「霸權、霸道、霸凌」，強調「一時強弱在於力，千秋勝負在於理」，絕不允許外部勢力干涉地區國家內政，更指出「我們要堅定制度自信，絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教」。

上海合作組織成立於2001年，目前有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和印度8個成員國。據報導，習近平表示，過去20年，上合組織開創了「結伴不結盟、對話不對抗」全新模式，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，「就反對霸權主義和強權政治表明公正立場」。

中新網報導，習近平表示，要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

習近平表示，「一時強弱在於力，千秋勝負在於理。」解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共用。

他強調，要踐行真正的多邊主義，反對打著「規則」旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。

上合組織今年在會徽、旗幟的基礎上，增加了會歌，正在啟動接收伊朗為成員國的程序，並吸收沙特、埃及、卡塔爾為新的對話夥伴。習近平說，相信不斷壯大的「上合大家庭」，將做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

另外，習近平指出，中方迄今已向100多個國家和國際組織提供將近12億劑疫苗和原液，居全球首位。中方將加緊實現全年向世界提供20億劑疫苗，深化同發展中國家抗疫合作，用好中方向「新冠疫苗實施計畫」捐贈的1億美元，為人類徹底戰勝疫情作出應有貢獻。

習近平並說，未來3年，中方將向上海合作組織國家提供1000名扶貧培訓名額，建成10所「魯班工坊」，在「絲路一家親」行動框架內開展衛生健康、扶貧救助、文化教育等領域30個合作專案，幫助有需要的國家加強能力建設、改善民生福祉。

習近平 中國 疫苗

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