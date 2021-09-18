諷美霸權霸凌 習近平：要踐行真正的多邊主義
中國國家主席習近平17日下午，在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第21次會議。他不點名的批評美國在國際上推行「霸權、霸道、霸凌」，強調「一時強弱在於力，千秋勝負在於理」，絕不允許外部勢力干涉地區國家內政，更指出「我們要堅定制度自信，絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教」。
上海合作組織成立於2001年，目前有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦和印度8個成員國。據報導，習近平表示，過去20年，上合組織開創了「結伴不結盟、對話不對抗」全新模式，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，「就反對霸權主義和強權政治表明公正立場」。
中新網報導，習近平表示，要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。
習近平表示，「一時強弱在於力，千秋勝負在於理。」解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共用。
他強調，要踐行真正的多邊主義，反對打著「規則」旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。
上合組織今年在會徽、旗幟的基礎上，增加了會歌，正在啟動接收伊朗為成員國的程序，並吸收沙特、埃及、卡塔爾為新的對話夥伴。習近平說，相信不斷壯大的「上合大家庭」，將做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。
另外，習近平指出，中方迄今已向100多個國家和國際組織提供將近12億劑疫苗和原液，居全球首位。中方將加緊實現全年向世界提供20億劑疫苗，深化同發展中國家抗疫合作，用好中方向「新冠疫苗實施計畫」捐贈的1億美元，為人類徹底戰勝疫情作出應有貢獻。
習近平並說，未來3年，中方將向上海合作組織國家提供1000名扶貧培訓名額，建成10所「魯班工坊」，在「絲路一家親」行動框架內開展衛生健康、扶貧救助、文化教育等領域30個合作專案，幫助有需要的國家加強能力建設、改善民生福祉。
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