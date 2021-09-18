太空旅行後避免骨折 神舟3傑「坐位」抵京、先隔離14日

圓滿完成神舟十二號載人飛行任務的航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波，于2021年9月17日乘坐任務飛機平安抵達北京。(新華社)

完成神舟十二號載人飛行任務的航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波，17日乘坐任務飛機平安抵達北京。三名航天員在工作 人員協助下以「坐位」下機，向迎接人員揮手致意。3人抵京後將進入14天醫學隔離期，進行全面的檢查和健康評估。

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大公報報導，從空間站返回、出艙到後續療養，航天員「回家」需過多重關卡。

全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩指出，航天員雖然在太空 保持身體鍛鍊，但是由於這次飛行時間長達三個月，是中國 航天員太空飛行時間最長的一次，航天員難免會出現肌肉萎縮、骨質脫鈣、立位耐力下降等情況。

因此，為確保航天員安全，避免出現走路摔倒甚至骨折的情況，航天員在工作人員協助下出艙後，所有活動都要採取坐位。「返回地面初期，應避免與航天員擁抱，更不能因興奮而向空中拋擲航天員。」龐之浩說。

之後航天員便要進入醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段的身體恢復期。

龐之浩說，醫學隔離期約為14天，在此期間，航天員與外界基本隔絕；醫學療養期大約為20到30天，可逐漸增加活動量；恢復療養期大約3個月，航天員各項生理參數將恢復到飛行前的狀態，如果身體情況良好，航天員就可開始正常的日常訓練。

香港01報導，航天員返回地球後可能要隔離14日，這是否與病毒相關？中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，並非是害怕航天員在太空中感染了一些病毒。長期飛行，航天員的免疫力會有所下降。航天員返回地球後的第一個階段是要參照三級隔離制度進行隔離。「是要避免要採取各種措施，避免不受控的人員和航天員接觸，是採取對航天員的保護措施。」