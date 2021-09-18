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神舟12號內蒙完美著陸 3航天員「回家過中秋」

中國新聞組／北京18日電
三名待在太空90天的大陸太空人湯洪波（左起）、聶海勝、劉伯明17日搭乘神舟十二號飛船返回地球。太空人順利出艙後坐在椅子上適應地球地心引力。（新華社）
三名待在太空90天的大陸太空人湯洪波（左起）、聶海勝、劉伯明17日搭乘神舟十二號飛船返回地球。太空人順利出艙後坐在椅子上適應地球地心引力。（新華社）

神舟十二號載人飛船返回艙17日13時34分在東風著陸場成功完美著陸，聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員安全順利出艙，身體狀態都良好。外交部發言人趙立堅特別賦詩歡迎三位‌‌航天英雄凱旋回家過中秋。不過三人將進入醫學隔離期並療養，無法立即回家與家人團圓共度中秋。

來源：YouTube

值得一提的是，此次神舟十二號任務的返回階段，載人航天工程啟用曾為備份著陸場的東風著陸場，並採用新型測控手段等方式，為今後航天員打造出了一條更加安全、順暢的回家路。

「回來了！回來了！」神舟十二號飛船軌道艙與返回艙昨天中午成功分離後返回地球，在眾人的歡呼聲中，吊掛著黑褐色返回艙的降落傘，平安降落於內蒙古戈壁上。在艙內適應約40分鐘後，三位航天員在工作人員協助下離開返回艙，刷新中國太空人單次飛行任務太空駐留時間最長的紀錄。

經現場醫護人員初步檢查三人的身體狀態，身體狀態均良好。在「太空出差」90天的三名航天員並接受電視台訪問。飛船指令長聶海勝表示，早前同國家主席習近平的天地對話對他有很大鼓舞，相信未來將會有更多的航天員刷新紀錄，創造中國高度，再立新功。

昨天剛好是55歲生日的劉伯明說，「這個生日令我終生難忘。在咱們中國自己的空間站進行太空漫步，是我的幸運，更是一種幸福」。他期許自己繼續努力，「爭取飛得更高更遠更久」。

初次上太空的湯洪波說：「飛上太空的感覺真的好」，三個月的太空之旅，領略了太空的深邃和奇妙。」他高興地向父母報平安：「我現在身體好，精神好，非常好！」。

神舟十二號載人飛船於6月17日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體，三名航天員進駐核心艙進行為期三個月的駐留，在軌飛行期間進行了兩次太空人出艙活動，展開一系列空間科學實驗和技術試驗。

外交部發言人趙立堅昨天在例行記者會上賦詩一首表達歡迎：「神舟上九天攬月，蛟龍下五洋捉鱉。人到中秋明月好，欲邀同賞意如何？」他說，十八年來，中國載人航天工程實現了從一人一天到多人多天，從艙內工作到太空行走，不斷跨越，如今中國空間站已進入全面建設階段，‌‌將繼續為人類探索宇宙奧秘作出貢獻。

神舟十二號17日載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)
神舟十二號17日載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。(新華社)

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