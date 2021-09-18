「航天3步走」都有他 聶海勝24年職涯達成飛行大滿貫

成功降落後，聶海勝接受訪問。(央視截圖)

隨著神舟十二號乘組凱旋，聶海勝成為飛行時間超過100天、中國 首位執行過載人航天「三步走」飛行任務大滿貫的航天員。

極目新聞報導，從34歲到57歲，聶海勝在24年的航天員職業生涯裡，始終心無旁騖、刻苦訓練，成績一直名列前茅，位列飛行梯隊。

2003年，聶海勝作為備份航天員參加了神舟五號飛行任務；2005年，聶海勝與航天員費俊龍共同執行了神舟六號飛行任務，首次飛上太空 。2008年、2012年，聶海勝兩次作為備份航天員參加了神舟七號、神舟九號飛行任務。 2013年，作為指令長的聶海勝與航天員張曉光、王亞平共同執行了神舟十號飛行任務，並在軌執行了手控交會對接任務、太空授課任務。

2021年，聶海勝再次作為指令長，與航天員劉伯明、湯洪波執行了神舟十二號飛行任務，並首次進駐空間站、首次開展空間站出艙活動，成為中國飛行時間超過100天的首位中國航天員。

中國的航天「三步走」第一步是發射無人和載人飛船，第二步是突破載人航天的基本技術，2019年7月「天宮二號」空間實驗室完成任務返回地球標誌著任務完成。第三步則是建立永久性的空間實驗室，讓航天員和科學家可以來往於地球與空間站，進行空間科學試驗。